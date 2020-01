'O Auto da Compadecida' mantém audiência de 'Amor de Mãe', na Globo

Rio - O retorno da minissérie 'O Auto da Compadecida', de 1999, na última terça-feira, agitou o ibope da Globo. Usando como base os dados de audiência da Grande São Paulo, o primeiro dos quatro capítulos da produção marcou 26,7 pontos de média, ou seja, conseguiu segurar 91,8% da audiência de 'Amor de Mãe', que anotou 29,1 pontos.

De acordo com o site 'Notícias da TV', esse é o melhor resultado de um pós-novela das nove desde 30 de outubro, quando o jogo entre Corinthians x CSA deu 28 de média após um episódio de 38 pontos de 'A Dona do Pedaço'.

No compilado, a minissérie 'O Auto da Compadecida' foi sintonizada por 44% das TVs ligadas no horário, à frente do 'Jornal Nacional' (43,8%). A produção só não superou as novelas 'Amor de Mãe' (46,3%) e 'Bom Sucesso' (45%).