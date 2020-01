Ipanema terá atividades gratuitas entre 11 e 20 de janeiro; Veja a programação

Rio - "Dia de luz, festa do sol" os versos de Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli soam como inspiração para o Claro Verão Rio, projeto que celebrará a estação mais querida dos cariocas, com diversas atrações culturais espalhadas por dois espaços em Ipanema. O Parque Garota de Ipanema e a Casa de Cultura Laura Alvim serão as casas do Claro Verão, que acontece entre os dias 11 e 20 deste mês.



O evento terá uma programação repleta de cultura, arte e atividades voltadas para o bem-estar e sustentabilidade e contará com shows de artistas da plataforma Claro Música, como Xande de Pilares, Barão Vermelho, Blitz, Paulinho Moska, Ana Vilela, Tico Santa Cruz, Gilsons e Toni Garrido, além da exibição de filmes, peças de teatro e diversas atividades e experiências ao ar livre.



"O Claro Verão Rio chega como um evento democrático e acolhedor e apresenta um novo verão para o Rio de Janeiro, com muita celebração, esporte, música e tecnologia", afirma Ane Lopes, diretora de Marca e Comunicação da Claro.



Um mar de experiências ao ar livre



Durante os 10 dias de programação, o Claro Verão Rio ocupará dois espaços icônicos de Ipanema. O Parque Garota de Ipanema receberá os shows da Blitz (13/01), Xande de Pilares (15/01) e Barão Vermelho (17/01). Entre os dias 11 e 20 de janeiro, na Casa de Cultura Laura Alvim, que durante o evento será a Casa Claro, estará de portas abertas apresentando uma programação de cinema, teatro, games eletrônicos, experiências de interatividade e shows de artistas como Paulinho Moska (11/01), Ana Vilela (12/01), Tico Santa Cruz (14/01), Gilsons (16/01) e Toni Garrido (20/01).



Além dos palcos e telas, o Claro Verão Rio promoverá também diversas atividades esportivas e de bem-estar no Parque Garota de Ipanema, como um muro de escalada, com acompanhamento de instrutores.



"O Claro Verão Rio nasce como uma celebração a tudo que faz do verão carioca um momento singular, da música às atividades ao ar livre, passando por muita interação entre as pessoas. Adotamos a praia de Ipanema como casa porque é nessas areias que a cidade se encontra no verão. Ipanema é símbolo do encontro entre as diversas tribos que formam nossa identidade. E o Claro Verão Rio chega para abraçar todas elas, com shows do rock ao samba, além de experiências que prometem encantar o público", diz Peck Mecenas, diretor executivo da Peck Produções.

O Claro Verão Rio tem patrocínio da Claro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro que através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura investiu R1.700.000,00 no evento. O projeto é uma realização da Peck Produções.

Confira a programação do Claro Verão Rio



Parque Garota de Ipanema:

Dia 13/01: Blitz

Dia 15/01: Xande de Pilares

Dia 17/01: Barão Vermelho

Horário dos shows: 19h

Entrada gratuita



Casa Claro (Casa de Cultura Laura Alvim)

Entre os dias 11 e 20 de janeiro

Das 14h às 22h

Cinema, teatro, games, shows

11/01 - Paulinho Moska

12/01 Ana Vilela

14/01 Tico Santa Cruz

16/01 Gilsons

18/01 Rodrigo Santos

19/01 Priscila Tossan

20/01 Toni Garrido



Serviço



Claro Verão Rio

Local 1: Parque Garota de Ipanema

Av. Francisco Bhering, s/n - Arpoador, Rio de Janeiro

Datas: 13, 15 e 17 de janeiro

Horário: 19h.

Classificação: livre

Entrada gratuita



Local 2: Casa de Cultura Laura Alvim

Av. Vieira Souto, 176 - Ipanema,

Datas: 11 a 20 de janeiro

Horário: das 14h às 22h

Classificação: livre

Entrada gratuita