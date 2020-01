Rio - Carol Castro, de 35 anos, aproveitou a tarde desta quinta-feira para ir à praia. A atriz deu um mergulho no mar de uma praia da Zona Sul da cidade. De biquíni, Carol mostrou sua boa forma no local. Carol estava sem a companhia do namorado, o ator Bruno Cabrerizo. Eles começaram a namorar nos bastidores de gravação da novela "Órfãos da Terra", em que também viviam um par romântico.