Aventuras Maternas: fazendo a própria pizza

O Abbraccio vai proporcionar muita diversão para as crianças no mês das férias. Isso porque a marca promove o Piccolino Pizzaiolo, uma experiência lúdica, na qual a garotada de até 12 anos coloca a mão na massa e brinca de chef. Na programação, que segue até o dia 31 de janeiro, os pequenos podem montar sua própria pizza de mozzarela e ainda confeitar a sobremesa Bambini Sundae. O combo da brincadeira custa R$ 24,90 e ainda dá direito a uma bebida (refrigerante ou chá com refil) e um avental de cozinheiro que pode ser levado para casa. Para participar da ação é muito simples: basta fazer o pedido do combo no restaurante e os minichefs receberão todos os ingredientes na mesa: molho de tomate, massa e queijo para preparem o prato da forma que quiserem, deixando a imaginação rolar solta. Após essa etapa, a pizza vai ao forno e, logo em seguida, volta à mesa para ser servida. Para encerrar a experiência com chave de ouro, como cortesia, as crianças ainda podem decorar a famosa sobremesa Bambini Sundae com calda e raspas de chocolate e morango. A ação, que acontece com a supervisão de um adulto responsável, está disponível nos restaurantes do Abbraccio no Rio de Janeiro e em Niterói. O combo é oferecido nas unidades de segunda a sexta-feira a partir das 17h30, e aos sábados, domingos e feriados durante o horário de funcionamento ou enquanto durarem os estoques.







Diarista amiga das crianças







Em tempos em que as crianças estão cada vez mais focadas em telas, assistindo programas no extenso mundo da Internet, é preciso monitoramento e curadoria por parte dos pais para encontrar opções de qualidade, educativas e informativas, mesmo quando se trata de humor. E essa foi a ideia da atriz Lara Cardoso para aproveitar o conteúdo virtual, ensinando novos conceitos e informações para crianças. Em seu canal Helô Heloilda, no Youtube, a ex-professora passa dicas e fala sobre assuntos importantes para toda família assistir junta. Por lá, os pequenos se deparam com histórias que mesclam cotidiano, diversão, culinária e até educação. Para assistir aos programas, basta acessar https://www.youtube.com/channel/UCuKo58FrxTkdT7L--7agDqg







Tem alguém indo viajar







A autora Danielle Sommer e a ilustradora Daphne Lambros lançaram o terceiro livro infantil juntas, o “Tem alguém indo viajar”, pela Editora InVerso. Dessa vez, os pais dão uma “volta ao mundo”, mas sem os filhos. Por meio das rimas, a autora apresenta algumas curiosidades de países como Japão, China, Estados Unidos, Argentina, Israel e África do Sul, entre outros, desde pontos turísticos, gastronomia típica, vestuário, idioma até os souvenires. Já a inspiração para os desenhos partiu do próprio texto, pois cada país apresentado é muito rico em detalhes. Além disso, a ilustradora usou cores baseadas no arco-íris, demonstrando que viajar é uma experiência alegre e colorida. O livro, com 20 páginas, custa R$ 30,00, e a edição conta com o patrocínio da Elyontur Viagens e Turismo e da NC Turismo. O lançamento faz parte da Série Meu Mundinho, que também conta com os livros “Tem alguém na barriga da mamãe” e “Tem alguém indo trabalhar” - o primeiro para explicar ao filho mais velho que ele ganhará um irmãozinho, e o segundo sobre os pais que precisam se ausentar para trabalhar. Mais informações no www.facebook.com/livrosmeumundinho e www.instagram.com/temalguemnabarrigadamamae







Oficina de autores mirins







Em sala de aula, alunos do ensino infantil e fundamental I vão na contramão da era digital e produzem seu conteúdo como nos velhos tempos, com lápis e papel. É dessa forma que a Estante Mágica faz com que crianças de mais de quatro mil escolas do Brasil desenvolvam sua habilidade de escrever, promovendo um processo de aprendizagem estimulante e de alto impacto social. Os projetos pedagógicos da Estante Mágica são implementados sem custos pelas escolas e o processo é simples: o colégio se cadastra na plataforma, escolhe a proposta de conteúdo que quer adotar em sala de aula e, a partir daí, cada aluno cria a sua própria história, com textos e desenhos. Os pais são convidados a escrever uma pequena biografia dos filhos, que também será incluída na publicação. Toda a produção vai resultar em um e-book gratuito. A família que desejar o livro impresso pode encomendá-lo. E é da venda desses livros que vem toda a receita da Estante Mágica. O encerramento da atividade se dá com uma sessão de autógrafos, organizada pela escola, na qual os pequenos escritores recebem amigos e familiares. Para mais informações, acesse https://estantemagica.com.br/







Educação financeira para os pequenos







Com o objetivo de ajudar os pais na educação financeira dos filhos, o aplicativo Tindin é o primeiro a miniaturizar o ambiente financeiro, criando um ecossistema completo e seguro para que as crianças possam desenvolver suas competências financeiras na prática. Autonomia, consumo consciente, planejamento financeiro, investimento e empreendedorismo em uma plataforma totalmente gamificada (usando mecânicas de jogos eletrônicos) para estimular o engajamento e facilitar a compreensão de conceitos tidos como complexos. Funciona assim: o responsável instala o app, cadastra as crianças, configura valores e critérios das mesadas, cadastra tarefas e missões, registra o próprio cartão de crédito, e à medida que a criança cumpre os critérios configurados, as recompensas são acumuladas até o dia do vencimento (dia de dar a mesada). O valor é cobrado automaticamente no cartão de crédito do responsável. Uma vez que o dinheiro entre na plataforma, os dependentes podem utilizá-lo para consumo no Marketplace ou realizar pagamentos via QR Code para pessoas ou estabelecimentos também credenciados na plataforma. Diferentemente do cartão mesada, por exemplo, que tem valor fixo e o próprio usuário, mesmo sem a maturidade necessária, decide como gastar, o grande diferencial da Tindin é o fato de valorizar a educação financeira. Não é apenas um meio de pagamento, ou apenas marketplace, ou apenas plataforma educacional. É o primeiro arranjo de pagamento a aplicar educação financeira na teoria e na prática para o público infanto-juvenil. O aplicativo Tindin está disponível na Play Store e App Store e o download é gratuito.







Educação para diversidade nas escolas







Após o sucesso dos lápis de cor Caras&Cores - pensados para valorizar e reconhecer a identidade de cada um - a Faber-Castell amplia sua linha de produtos para que as crianças possam se representar com diferentes tons de pele. Agora, os pequenos, além de se colorir com lápis de cor poderão também se pintar e se modelar. O objetivo foi expandir as possibilidades de representação com diferentes técnicas e para todas as idades. Os novos produtos da Faber-Castell são apresentados por uma animação com cenas desenhadas, coloridas, pintadas e modeladas usando os produtos da própria linha. Na história, personagens do comercial da última campanha volta às aulas retornam ao som de uma releitura da música Aquarela, desta vez em versão pop-rock. Entre os produtos, as canetinha hidrográfica Colors, com seis cores regulares e seis tons de pele; o novo giz de cera Caras & Cores, com formato maior, fórmula mais resistente à quebra e em 12 cores; as massinhas de modelar, com textura macia que não gruda nas mãos e nem esfarela; as tintas guache, que são o convite ideal para sugerir que as crianças criem tons e que agora também é possível encontrar em seis tons de pele. Os produtos podem ser encontrados nas principais papelarias. O filme oficial da campanha pode ser visto em http://www.carasecores.faber-castell.com.br







Um assunto delicado







Uma obra que faz refletir sobre a morte infantil de maneira lúdica: esse é o livro “Janela de Isabela”, do escritor, publicitário e roteirista, André Castilho, publicado pela ALMA Books. A publicação oferece às crianças uma perspectiva positiva sobre a morte ao apontar a imaginação como um auxílio para o sofrimento. Na história, Isabela tem apenas dez anos e está recém-hospedada em um quarto cujo único atrativo é uma janela com uma paisagem que parece não ter nada de extraordinária. Em poucas páginas, o leitor descobre que, na realidade, trata-se de um hospital, onde ela passa por um tratamento de câncer em estágio avançado. Quem ensina Isabela a usar a imaginação como forma de enfrentar a dor é avó Clotilde. André cedeu gratuitamente a versão digital do livro e convida os leitores a doarem qualquer quantia para o GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer), caso se sintam tocados pela história. O download gratuito do e-book está disponível no site www.janeladeisabela.com.br. As ilustrações são assinadas por Fabiano de Queiroz Tatu.







Imersão no universo do Queen e Michael Jackson







Que tal fugir dos passeios nos shoppings nas férias escolares e entreter a criançada com um curso de imersão no rock e na prática de variados instrumentos? A School of Rock oferece na unidade Barra da Tijuca os cursos “Queen” e “Michael Jackson” para crianças de 7 a 13 anos. A proposta se baseia em aulas que abordam a história, a carreira e a importância do repertório das bandas no cenário musical, além do desenvolvimento artístico, músicas e curiosidades. Durante o curso, os alunos escolherão um instrumento (guitarra, teclado, voz, baixo e bateria) para praticar em grupo, sempre regidos pela produção musical das bandas. Ao final, os participantes farão um show das músicas ensaiadas com foco na performance e presença de palco dos artistas trabalhadas ao longo do curso. O curso “Queen” acontece de 13 a 17 de janeiro e o “Michael Jackson” de 27 a 31 do mesmo mês. O valor dos dois cursos é R$560 cada. Para saber mais, ligue para (21) 3563-5333.







Um podcast para estimular a criatividade das crianças







Estreou recentemente o "Imagina Só", um podcast de histórias para crianças que tem como proposta estimular a criatividade das crianças a partir de histórias repletas de elementos sonoros, que provocam uma atmosfera lúdica e uma experiência imersiva. O “Imagina Só” traz episódios curtos, com cerca de 10 minutos de duração, liberados semanalmente, sempre às quintas-feiras - o episódio de estreia é baseado no livro “A Careca do Galo”, do escritor e psicanalista gaúcho Lucas Krüger, publicado em 2018 pela editora Artes & Ecos. A história tem como objetivo fortalecer a confiança e a autoestima das crianças. O “Imagina Só” está disponível em todas as plataformas de podcasts e pode ser assistido pelo link: https://lnk.to/imaginaso







Banho personalizado







Entrando na onda do momento, a Estrela Beauty está trazendo diversão para a hora do banho. O kit Mix Faça a Cor do Seu Shampoo permite que os pequenos criem a própria cor de shampoo – assim como customizam a cor do slime feito em casa. São três pigmentos em tons primários que permitem diversas combinações e misturinhas. Além disso, o Kit vem com 150 figurinhas de presente para decorar a embalagem do shampoo que, além de garantir a limpeza profunda dos fios e do couro cabeludo sem ressecar e possui extrato de amêndoas e camomila, como todos os produtos Estrela Beauty, o shampoo é hipoalergênico e livre de parabenos. O preço sugerido é R$ 55 e é possível comprar no e-commerce https://www.estrela.com.br/estrela-beauty