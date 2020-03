Fã tatua Gusttavo Lima com chifres e cantor aprova

Rio - Uma fã de Gusttavo Lima fez uma tatuagem inusitada do cantor. A mulher tatuou uma foto do sertanejo fazendo chifres com o dedo. No desenho, Gusttavo aparece com a roupa parecida com a que ele usou no DVD "Embaixador in Cariri".

"Os chifres com os dedos, meu Deus do céu", comentou um internauta. No entanto, Gusttavo Lima curtiu o resultado. "Ficou linda demais", disse nos comentários da foto da fã. O sertanejo, inclusive, retuitou a foto da tatuagem em seu perfil.