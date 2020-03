São Paulo - Geisy Arruda voltou a encantar seus seguidores após ficar um tempo sumida por estar doente. A modelo aproveitou o tempo na baixada santista para curtir uma praia de São Vicente, no litoral sul de São Paulo, neste sábado e compartilhou em seu Instagram.

Na foto, Geisy Arruda aparece mostrando a língua em frente ao espelho e com um biquíni com laterais cavadas, que deixou sua marquinha de sol à mostra e encantou seguidores. Os seguidores da modelo comentaram elogios na publicação. "Que marquinha linda", "Essa marquinha de biquíni me elouquece", "Maravilhosa" foram alguns dos comentários feitos pelos seguidores da musa.

Geisy está de volta ao Brasil depois de passar uma temporada de quase três meses em Portugal.