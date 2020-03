Rio - Anitta está curtindo uns dias de férias nas Ilhas Maldivas. Na noite deste domingo, a cantora deixou seus fãs babando ao postar algumas fotos em que aparece andando de bicicleta no local. Nas imagens, a cantora exibe seu bumbum com um modelito fio-dental. E tudo indica que Anitta não está sozinha no local. Gabriel David, apontado como affair da cantora, também está nas Ilhas Maldivas.