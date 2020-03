Quarteto Ártemis canta a força do amor feminino em ‘Vênus e os caminhos do Amor’

Rio - Numa narrativa em que se cruzam música e texto, cinco mulheres contam o percurso do planeta Vênus em torno do Sol, formando o desenho de um pentagrama celeste de oito em oito anos. Nesse vazio cósmico, belas vozes femininas ecoam em trechos de óperas consagradas. Esse é o mote de "Vênus e os caminhos do Amor", concerto apresentado pelo Quarteto Ártemis em homenagem ao mês da mulher. Serão duas récitas: uma no dia 20 de março no Theatro Municipal de Niterói; e a outra no dia 22 de março no Centro da Música Carioca Artur da Távola (na Tijuca).



Ártemis é formado por três premiadas cantoras líricas com vasta experiência profissional: Chiara Santoro, Luciana Costa Et Silva e Marina Considera. Junto com a pianista Maria Luisa Lundberg, elas trazem uma atmosfera leve e contemporânea em árias, duos e trios de ópera marcantes, como Norma, de Bellini; Carmen, de Bizet; e La Bohème, de Puccini.



"Vênus e os caminhos do Amor" traz a perspectiva dos arquétipos femininos no amor, em que a mulher é protagonista. O texto é do astrólogo José Maria Gomes Neto, e quem conduz a narrativa falada em cena é a atriz Larissa Costa. O espectador é convidado a desvendar as peculiaridades inerentes aos signos zodiacais, que tanto despertam interesse e curiosidade na sociedade ocidental. Tudo isso realça a potência amorosa, de beleza e de força interior que está contida no repertório clássico escolhido pelo quarteto.



O astrólogo e autor do texto correlaciona o percurso de Vênus, do universo zodiacal, com a arte clássica de um modo geral. "O pentagrama desenhado por Vênus tem cinco pontas: Áries, Escorpião, Gêmeos, Capricórnio e Leão. O ciclo em conjunção com o Sol se dá em oito anos, e contam-se 13 revoluções venusianas. 5:8:13 é a série de Fibonacci retratada no quadro "O nascimento da Vênus", de Sandro Botticelli, e descrita nos estudos das proporções áureas no Homem Vitruviano, por Leonardo Da Vinci", descreve Gomes Neto.



Serviço - Vênus e os Caminhos do Amor, duas apresentações



Theatro Municipal de Niterói



Rua Quinze de Novembro, 35 – Centro – Niterói



Telefone: (21) 2722-1996



Sexta feira, 20 de março de 2020, às 20h



Ingressos: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia)



Classificação indicativa: Livre



Tempo de duração do concerto: 60 minutos



Centro da Música Carioca Artur da Távola



Rua Conde de Bonfim, 824 - Tijuca – Rio de Janeiro



Telefone: (21) 3238-3743 e (21) 3238-3831



Domingo, 22 de março de 2020, às 11h



Ingressos: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia)



Classificação indicativa: Livre



Tempo de duração do concerto: 60 minutos