Ludmilla e MC Rebecca se estranham nas redes sociais

Rio - Ludmilla e MC Rebecca se estranharam nas redes sociais nesta quarta-feira. A confusão começou quando Rebecca fez um post dizendo que admira Ludmilla, agradecendo a ajuda que recebeu dela no início da carreira e chamando Lud de amiga.

Na postagem, Rebecca cita um tuíte de sua participação no documentário "Princesas do Funk" em que ela elogia Ludmilla. Mas parece que a funkeira não ficou muito feliz com a homenagem. Ao ser questionada por um fã sobre o motivo de ter deixado de seguir Rebecca, Ludmilla disse: "Como eu vou deixar de seguir uma pessoa que eu nunca segui? Fala pra titia?".

Lud seguiu fazendo algumas indiretas e os seguidores especularam que as postagens eram para Rebecca. "O que você faz depois do erro é o que importa. Tava fazendo as contas aqui e o total de paciência que eu tenho para gente idiota é zero. Vou cantar a música da Marília [Mendonça] para esse povo, superaaaa", escreveu Ludmilla.

Rebecca, então, usou o Twitter para mandar uma mensagem diretamente para Ludmilla e afirmou não saber o que está acontecendo.

"Sou sua fã e por isso te amo, posso ter errado em ter te chamado de amiga, mas é assim que eu te vejo... Sobre o que aconteceu no passado, como me mandou por mensagem, eu realmente não sei o que te fiz, mas sou muito grata pelo presente que você me deu e que de fato mudou a minha vida", disse Rebecca, se referindo a música "Cai de Boca", composta por Ludmilla e dada de presente a ela. A música foi o primeiro sucesso de Rebecca.