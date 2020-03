Duelo de MCs no Méier atrai juventude do bairro

Rio - As noites de quarta-feira no Méier, na zona norte, tem um novo ponto de encontro. A partir das 19h, MCs e plateia se reúnem na praça Agripino Grieco, em frente ao Mc Donald's, para batalhas de freestyle, quando oponentes enfrentam com rimas improvisadas. Nomeada de Batalha do Coliseu, pela formato de anfiteatro da praça, os duelos levam cerca de 100 pessoas ao local, quase todos jovens e adolescentes.

Um dos organizadores da batalha é Carlos Magno, 25 anos, conhecido como Magneto. MC experiente, ele explica que o Coliseu surgiu a partir de um papo de metrô entre ele, MC Xarpi e Matheus Vinícius, chamado de MT, de 20 anos. Da vontade nasceu o encontro, em junho de 2019, com cerca de 20 pessoas.

Hoje, Magneto vê a batalha como um espaço cultural marcante no bairro. Uma de suas falas recorrentes para os meninos e meninas que chegam para rimar é que "batalha não é rolé". Ele explica: "No rolé você faz várias coisas, desfoca e não valoriza nada. Nós viemos aqui para fazer diferente, marcar a vida das pessoas. Eu não saio de casa para fazer um movimento que ninguém vai ligar. Os MCs precisam tratar isso aqui como trabalho", diz Magneto.

Poder da internet

Os gritos de guerra como "Escreveu não leu, amigo, o pau comeu! Batalha do Coliseu!", puxados pelo apresentador Da Ira, inflamam a plateia na praça. No entanto, a relação dos fãs com as batalhas não se privam ao momento em que elas ocorrem. No dia seguinte dos confrontos, vídeos dos duelos já estão acessíveis ao público no canal da Batalha do Coliseu, que já tem quase 160 mil inscritos.

MT, que além de participar da formação da batalha é um dos MCs campeões do Coliseu, conta que a internet e as redes sociais importantes para o trabalho deles. "É diferente da rapaziada da antiga, quando a divulgação era pequena. Para um artista vir do nada, sem padrinho, e estourar, era muito complicado", conta MT.

Campeão Nacional

Um dos MCs que participou recentemente de uma das edições do Coliseu é Charles Soares, o MCharles, de 22 anos. Natural do Ceará, o jovem é o atual campeão do Duelo Nacional de MCs, quando artistas do Brasil todo se encontram em Belo Horizonte para decidirem quem é o melhor do país. O título, de acordo com MCharles, abre um novo caminho na vida dele.

"Antes de rimar eu vendia rifa, vendia até meu celular para me locomover de um canto para o outro. Hoje, graças a Deus, com o que mostrei, as pessoas querem me ver. É bem louco, algo que eu não acreditava e agora vivo, viajo o Brasil fazendo freestyle", celebra o rapper.