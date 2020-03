Ator diz que costuma negar papéis que têm negro como bandido

Quando soube do convite da Globo para entrar em 'Amor de Mãe', Raphael Logam, 34 anos, no fundo sabia que não seria um personagem estereotipado. Isso porque, há três anos, o filho de dona Maria Eva e 'seu' Luiz Fernando tem negado sistematicamente personagens que associam o negro como bandido.

"A exceção foi Evandro, de 'Impuros' (Fox). O arco dramático dele é extenso e sem contar que é um protagonista", conta Logam (nome artístico derivado de Ogã), único brasileiro a ser indicado ao Emmy em 2019, por causa da série supramencionada. "Quando soube de 'Amor de Mãe', perguntei, meio que desconfiado, como era o personagem, pedi para falar mais dele, darem detalhes", diverte-se o ator, que está em cartaz com o espetáculo 'O Método Grönholm', com direção e tradução de Lázaro Ramos, no Teatro Prudential (sexta e sábado, às 21h, domingo, às 20h), na Glória.

RESPONSABILIDADE

Pai de Sophia, de 12 anos ("ela é minha inspiração, meu norte", derrete-se ele), Raphael sabe bem o peso de dizer 'não' "respeitosamente", como diz ele, para trabalhos que não se encaixam no que busca profissionalmente. "As contas não param de chegar", pontua o carioca, que é contramestre de capoeira e viaja à Europa levando curso e, claro, reforçando o orçamento.

"Quando falava 'não', as pernas tremiam. Mas nunca era para uma grande oportunidade, era sempre uma participação pequena. Sabia que se falasse 'sim', ia acabar me estereotipando e era o que eu não queria. Era arriscado e necessário para chegar aqui aonde estou", diz ele, que entrará na novela de Manuela Dias no capítulo de segunda-feira.

'AMOR DE MÃE'

Na trama, Raphael vai interpretar Felipe, um professor que chega com a missão de substituir Camila (Jéssica Ellen) na escola. "Ela tem apego com a turma e vice-versa. Não é qualquer um que conquista, tem uma dificuldade, e os alunos vão dar uma 'trava' nele. Mas ele terá ajuda de Camila", explica Logam, que virou amigo da atriz desde que contracenaram em 'Questão de Família' (2014), no GNT. A entrada do personagem vai mexer na vida amorosa de Camila. "A Thelma (Adriana Esteves) coloca pilha no filho, Danilo (Chay Suede), de que rola algo entre Camila e Felipe. Ela é barra-pesada, mas entre os dois é só amizade mesmo", atesta Logam.

OPORTUNIDADES

Apesar de 21 anos de carreira, Raphael nunca fez uma novela do começo ao fim. "É o primeiro personagem em novela que faço mais leve", avalia ele, que logo na estreia no cinema contracenou com Marco Nanini em 'Irma Vap - O Retorno' (2006), de Carla Camurati. "Na época, o Nanini me disse: 'você vai ser muito bem aproveitado. Às vezes, não, mas vai que vai, você vai ser muito bem aproveitado'", recorda Logam, que sonha em viver um protagonista na TV aberta.

"Quero muito fazer (protagonista), falta fazer uma novela inteira. Faço teatro há mais de 20 anos, mas nós, negros, dependemos das pessoas 'de cima', das que escrevem, dos diretores, produtores de elenco para acreditar na gente. Sempre faltou acreditarem que a gente também pode fazer um papel de médico, engenheiro, advogado, empresário. Quando isso acontecer, o que o público vai ver de atores negros bons que estão aí no corre/luta há 20, 30 anos... As pessoas vão ficar boquiabertas: 'Meu Deus, onde você estava?'. A gente está aqui, a gente existe. Só que a gente precisa de oportunidade. Quando a porta abrir, a gente vai mostrar", frisa.