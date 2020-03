Nova série tem segunda temporada assegurada

Sérgio Guizé vive mesmo um grande momento na carreira e tem colecionado sucessos na programação da Globo. O Chiclete da novela 'A Dona do Pedaço' foi o último, mas o ator já começou a se dedicar a um novo trabalho. Desta vez para a plataforma de streaming Globoplay. Guizé faz o protagonista de 'Mal Secreto', série de suspense com autoria de Bráulio Mantovani e direção de Mauro Mendonça Filho em gravações em São Paulo. Na série, Ernesto Zucatti, personagem do ator, é o mais renomado psiquiatra forense do Brasil. Sua rotina consiste em analisar e desvendar os mais sombrios mistérios, mecanismos e perversões da mente humana. Por causa de suas habilidades e laudos precisos, é constantemente contratado por juízes, promotores ou advogados de defesa que buscam avaliar a imputabilidade de um réu. No entanto, se sua vida profissional parece bem estabelecida, o mesmo já não se pode dizer de sua vida pessoal: é um desastre. Existe um péssimo relacionamento com a ex-mulher, que dificulta a sua convivência com seu filho. Tem ainda incapacidade de travar relações mais profundas e duradouras com outras mulheres. O detalhe é que 'Mal Secreto' ainda nem apresentou a primeira temporada e fontes da Globoplay já estão garantindo uma segunda. Que fase!

Outros nomes

Além de Sério Guizé e Viviane Araújo, gravam ainda a série 'Mal Secreto' os atores Maeve Jinkings, Tainá Muller, Aílton Graça, Giulia Gam e Carla Salle, entre outros. As gravações prosseguem em São Paulo.

Esquema

Durante este mês, a Globo vai concentrar as gravações de 'Um Lugar ao Sol', a próxima novela das nove, em externas no Rio de Janeiro. Mesmo com o problema do coronavírus, é o que dá para fazer. Estúdio, só em abril.

Participações

Laura Proença, atualmente nos cinemas, no longa 'O Melhor Verão das Nossas Vidas', e Jeniffer Setti, que participou de 'A Dona do Pedaço', vivendo uma presidiária, foram convidadas para o humorístico 'Tô de Graça', do Multishow. Laura fará uma mulher que é casada com um rapaz gay, mas não desconfia de nada e Jeniffer terá cenas com Graça (Rodrigo Sant’anna). No ar em junho.

Nenhuma chance

Circularam informações sobre um suposto interesse dos donos da Rede TV! (Amilcare Dallevo Jr e Marcelo de Carvalho) em, também, lançar um canal de agronegócios. Procurados pela coluna, eles negaram. Nenhuma chance.

Aeroporto

O quinto episódio de 'Alerta Aeroporto', apresentada por Cesar Filho, que a Record exibe nesta segunda-feira, a partir das 22h30, marca uma mudança na série. Vai abordar, pela primeira vez, os bastidores das operações de segurança de um terminal fora do Brasil: o Aeroporto Internacional Jorge Chávez, em Lima, no Peru. É o mais importante daquele país e será explorado por mais dois episódios — até o sétimo — na temporada.

Final feliz

Cássio Gabus Mendes e Gloria Pires gravam nesta semana as cenas do casamento de seus personagens, Afonso e Lola, para 'Éramos Seis'. As cenas foram marcadas para Itapetininga (SP) e reunirá boa parte do elenco.

Malhação

Um novo casal vai se formar em 'Malhação: Toda Forma de Amar'. Nanda (Gabriella Mustafá) aceita namorar o encrenqueiro Marquinhos (André Matarazzo) e logo sentirá na pele os efeitos do comportamento machista e possessivo do rapaz. No ar a partir do dia 20. Em tempo: Matarazzo é filho do diretor Jayme Monjardim e da atriz Daniela Escobar.

Próxima temporada

A Globo vai iniciar agora as gravações de 'Malhação: Transformação', com estreia marcada para 11 de maio. Por enquanto, externas no Rio de Janeiro.

Detalhe interessante

A propósito da próxima 'Malhação', assinada por Priscila Steinman e Márcia Prates, do grupo de quase 40 personagens, pelo menos 10 são negros. Em variadas situações socioeconômicas.

Queda de estrutura

No último dia 5, uma estrutura de iluminação despencou no Estúdio 6 do SBT, onde acontece o 'Bom Dia & Cia' de Silvia Abravanel. Um “grid”, tipo de calha presa ao teto que segura cabos e holofotes, caiu no centro do cenário. Não havia ninguém no local no momento do incidente.

Corda arrebenta

Segundo informações, dois auxiliares de iluminação foram demitidos por causa desse problema no SBT. A emissora não comenta.

baterebate

Homero Salles, VP de Conteúdo na RedeTV!, já embalou trabalho na emissora.

Band adquiriu equipamentos de última geração para o canal Agro Mais em Brasília. Lembrando que por causa do coronavírus, o evento de lançamento do canal foi cancelado.

E essa determinação de cancelar plateia em programas agitou as emissoras. Resta saber como ficarão os tradicionais programas de fim de ano, se o coronavírus não recuar.

Globo marcou para abril a estreia de 'Simples Assim', o novo programa de Angélica. Direção de Geninho Simonetti.

Marcius Melhem não vai integrar o elenco da próxima temporada da 'Escolinha' na Globo. Conforme informado, ele pediu quatro meses de afastamento da Globo para se dedicar a uma questão familiar. Silvio de Abreu é quem passou a tomar conta do humor, após saída de Melhem.

C'est fini

O técnico Tite, da Seleção Brasileira, será o convidado do 'Bem, Amigos!' da próxima segunda-feira, no SporTV. O programa começa às 22h e terá a apresentação do narrador Galvão Bueno.

Completam a mesa os comentaristas Marco Antonio Rodrigues, Muricy Ramalho, Casagrande, Junior, PVC e Lédio Carmona.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

