Day Mesquita, prostituta em novela da Record, recebe mensagens de garotas de programa

Rio - Desde que estreou em dezembro do ano passado como a prostituta Poderosa, Day Mesquita, 34 anos, conta que não para de receber mensagens de garotas que se identificam com a personagem de 'Amor Sem Igual', da Record. "Não tenho conseguido acompanhar porque tenho recebido muitas mensagens. Já recebi de pessoas que eram garotas de programa e que deixaram a profissão, outras que ainda são", conta a protagonista da novela.

As mensagens aumentaram depois da personagem ser agredida por Bernardo (Heitor Martinez) e também depois que Maria Antônia (Michelle Batista) confessa para Poderosa que foi estuprada. "Algumas pessoas falam que foram vítimas de agressão", lembra a atriz.

NÃO É NÃO

Para Day, é sempre muito complicado dar qualquer opinião para essas mulheres vítimas de violência. "A vida de cada uma é muito delicada. Não sou psicóloga, não consigo dar um apoio especial e nem tenho embasamento para isso", pondera ela, que em postagem no Instagram usa as hashtags #nãosecale, #nãoénão e #aculpanãoédavítima. "Quem me acompanha nas redes sociais sabe o que defendo", frisa a atriz, que em tempos de pandemia de Covid-19, conta como tem feito para driblar o vírus. "Estou me cuidando na medida do possivel, lavando sempre as mãos e limpando álcool gel. Mas não estou deixando de viver por isso", afirma.

NADA VINGATIVA

Na história, a personagem está em uma fase em busca de vingança. "Sou muito tranquila. Até para tirar do meu eixo é muito difícil. Sou libriana, pondero muito antes de tomar uma atitude. Geralmente resolvo na conversa e jogo limpo", explica. Questionada sobre o que a tira do sério, a intérprete é direta. "Injustiça me tira do meu prumo. Costumo me colocar também quando tratam alguém", diz ela.

No começo da novela foi bastante questionado o fato da personagem ser garota de programa e não ter cenas de sexo na história. "Todos sabem que ela é uma garota de programa. Mostrando outras facetas humaniza mais ela, traz uma empatia, quebra preconceitos", defende ela, que não gosta de falar da vida pessoal. "É uma opção", argumenta.

NUDEZ

Day garante não ter problemas em fazer cenas de sexo ou nudez se fosse preciso. "Depende muito da proposta da obra, da maneira que for abordada, principalmente se não for de forma gratuita", explica ela, que adora quando a chamam de Poderosa nas ruas. "Esse nome (Poderosa) é muito bom", derrete-se.

Entre danças sexies e roupas provocantes, a paranaense de Telêmaco Borba diz como encara a sua própria sensualidade. "Todo mundo tem uma (sensualidade), às vezes está mais exposta, e às vezes não. Na novela uso e exponho e isso é bacana, muito diferente das personagens que já fiz", conta. Quando questionada se acha positivo o uso de fantasias para apimentar o relacionamento, a atriz é diplomática. "Cada um tem que fazer o que se sentir à vontade e o que gostar de fazer", pontua.