Rio - Flávia Alessandra aproveitou o domingo de sol para curtir uma praia. A atriz esteve nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Flávia estava acompanhada por suas duas filhas, Giulia Costa, fruto do casamento com o diretor Marcos Paulo, e Olívia, do casamento com o apresentador Otaviano Costa. De maiô, a atriz de 45 anos exibiu sua boa forma no local.