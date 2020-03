São Paulo - A atriz Fernanda Paes Leme mostrou nas suas redes sociais que está fazendo quarentena enquanto o resultado dos seus exames para o novo coronavírus não sai.

Em sua rede social, Fernanda contou, neste domingo, que está isolada em casa. "Oi quarenteners, o projeto pijama do dia continua bombando aqui. Hoje decidi fazer a linha selvagem do lar", brincou.

Além de ter tido contato com a cantora Preta Gil, que confirmou estar com a doença, ela também esteve no casamento da irmã da Gabriela Pugliesi, evento onde a amiga e a influenciadora fitness contraíram o vírus.