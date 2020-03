Cantor Leonardo gera polêmica com piada sobre coronavírus

"Milhões de pessoas no Brasil que tem HIV. 30 milhões. Vamos ser sinceros: ninguém usa camisinha. Agora, 900 casos confirmados e tem que usar máscara? Eu cheguei à conclusão que a gente morrer fodendo é melhor que morrer tossindo", diz Leonardo, sobre a epidemia de coronavírus. pic.twitter.com/yqDae2rSzA — William De Lucca (@delucca) March 16, 2020

O cantor Leonardo gerou polêmica ao fazer uma piada sobre a pandemia de coronavírus no mundo. O vídeo, que começou a circular nas redes sociais neste domingo, mostra o sertanejo em um show interagindo com o público e comparando o COVID-19 com o HIV.“Trinta milhões no Brasil que tem HIV. Vamos ser sinceros? Ninguém usa camisinha. Agora 900 casos [de coronavírus] confirmados e tem que usar máscara? A conclusão que a gente chega é: melhor morrer f*** do que tossindo”, disse Leonardo.Durante a fala dele foram ouvidas algumas risadas, mas a declaração incomodou fãs nas redes sociais.