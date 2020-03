'BBB 20': Saída de Pyong ameaça 'comunidade hippie'

Rio - Hoje é dia de eliminação no 'Big Brother Brasil 20'. Babu, Pyong e Rafa se enfrentam hoje e, independente de quem sair, o jogo vai tomar outro rumos na casa. Depois que Ivy e Daniel indicaram Thelma ao Monstro, a comunidade hippie já sofreu os primeiros abalos. Thelma se chateou com a escolha dos anjos e Manu e Rafa deram razão à sister.

Enquanto isso, Marcela, Gizelly, Daniel, Mari e Flay se desentenderam com o restante da casa por conta de uma brincadeira exagerada com espuma de barbear. Pyong, por sinal, foi o que mais se incomodou com a confusão por estar com medo de perder mais estalecas.

Tudo isso acarretou no paredão de logo mais. Mais votada pela casa, Flay foi salva na prova bate e volta realizada no domingo. No paredão, permaneceram Babu e Rafa, que foram eliminados em etapas cruciais da prova do líder. E, por falar em líder, a decisão de Prior é a aposta do público para deixar o reality hoje.

Perfil controverso

Aos 27 anos, Pyong Lee é um dos personagens mais polêmicos da casa. Famoso pelas hipnoses no YouTube, o coreano foi uma das personalidades selecionadas pela revista americana Forbes como mais influentes antes dos 30. O poder de influência, aliás, é um dos trunfos que podem ter virado um tiro no pé do influenciador digital.

Pelo carisma e habilidade de lidar com diversos tipos de personalidade, Pyong virou uma espécie de líder da maior parte da casa e começou a influenciar os votos e opiniões do grupo "hippie". Nas primeiras semanas, a estratégia funcionou e o coreano foi ganhando mais confiança. A confiança, no entanto, tem sido interpretada como soberba, desrespeito aos demais confinados e até com o público. A rejeição, inclusive, tem sido sentida no Twitter, onde a hashtag #ForaPyongLee ficou entre as mais comentadas da rede por mais de um dia.

As previsões se confirmam nas enquetes feitas online. No UOL, que acumula o maior número de votos, Pyong aparece como o mais votado com 62,66% dos votos. Babu tem 32,88% e Rafa 4,47%.

Sem recepção

Apesar das expectativas, não há como prever quem vai sair. O que dá pra se afirmar ao certo é que o eliminado de hoje não vai ser recebido pela família. Como medida de segurança em relação à propagação do coronavírus, a Globo determinou que o paredão de hoje aconteça sem a presença da plateia.