'O Vigilante Rodoviário' de volta à TV

Rio - A TV Brasil vai exibir, a partir de hoje às 23h30, a série nacional 'O Vigilante Rodoviário'.

A produção de sucesso no audiovisual brasileiro vai ao ar com dois episódios inéditos por semana, às terças, às 23h30, e aos domingos, às 22h30.

Com 36 episódios disponíveis, a trama tem como personagens principais o inspetor Carlos, interpretado pelo ator Carlos Miranda, e seu amigo, o fiel cão Lobo.

A grande missão da dupla é manter a lei nas rodovias de São Paulo, sempre com muita simpatia e mensagens educativas.

O seriado acompanha Carlos e Lobo em casos de combate ao crime. Os parceiros atuam a bordo de uma motocicleta Harley-Davidson 1952 ou de um carro modelo Simca Chambord 1959.

Bastidores e repercussão

O clássico seriado começou a ser exibido em janeiro de 1962 e foi um sucesso consagrado pelo público na TV Tupi. A produção alcançou, na época, a expressiva marca de 57 pontos de audiência.

Com a realização da série, o Brasil despontou como primeiro país na América Latina e o quarto no mundo a produzir uma obra em película para a televisão.

O elenco reuniu grandes nomes da dramaturgia brasileira. Entre os artistas que participaram dos episódios da série estão astros e veteranos como Reginaldo Vieira, Ary Fontoura, Ary Toledo, Etty Fraser, Fúlvio Stefanini, Juca Chaves, Milton Gonçalve, Rosamaria Murtinho, Stênio Garcia e Valentino Guzzo.

O episódio de estreia do seriado 'O Vigilante Rodoviário' na TV Brasil é 'O Recruta', capítulo da produção nacional que conta com a participação dos atores Fausto Rocha e Renato Master no elenco.

Recruta rebelde

Na trama, um novo grupo de recrutas chega ao quartel — dentre eles, Luiz, o mimado filho do comandante.

A rebeldia do recruta, sua resistência às novas regras e as constantes fugas noturnas dão muita dor de cabeça ao inspetor Carlos, designado pelo pai do rapaz para discipliná-lo.