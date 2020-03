Contratado da Record TV, filho de Wagner Montes diz que não quer repetir o pai

Wagner Montes Filho é a cara do pai, o apresentador e deputado estadual Wagner Montes (1954-2019). Pelo menos é o que o mais novo apresentador contratado da Record TV vive ouvindo. "Sempre me falam isso, mas acho que do nariz para baixo é a minha mãe. A cabeça é que é parecida com a do meu pai", brinca ele, que estreou nesta semana no 'Cidade Alerta Rio', o jornalístico apresentado por Ernani Alves, e que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 18h às 19h45.

A chegada na Record foi com muita emoção e choro, apesar de Wagner (o filho) frequentar a emissora há 15 anos, inicialmente levado por seu pai, que vinha preparando o terreno. Wagner fica responsável por pautas especiais no programa e já está cheio de ideias. "Meu pai deixou esse caminho traçado e é uma pena ele não estar mais aqui para ver", afirma ele, que é filho do relacionamento de Wagner com a modelo e miss Cátia Pedrosa, morta em 2018.

"Mesmo quando eu estava trabalhando em outras coisas, meu pai fazia questão que eu fosse com ele, me queria como companhia. Ele até falava: 'É que eu sou muito egoísta'", brinca ele, que no momento faz faculdade de Direito (o curso já estava em andamento). "Mas já conversei com a Record sobre a importância de uma faculdade de jornalismo".

Guerra

Wagner não ganhou moleza do pai: o atual colaborador do 'Cidade Alerta Rio' foi criado na Zona Norte do Rio, em Marechal Hermes, e trabalha desde bem cedo. Já lavou carros, teve agência de publicidade e trabalhou com edição de vídeo.

"Meu pai dizia: 'Enquanto eu estiver por aqui, você faz o que eu mando'", conta, rindo. "A Sonia Lima (viúva de Wagner e madrasta de Wagner Filho) até falava: 'Você tá maluco, deixa o garoto fazer o que ele quiser!' Ele tinha tudo para me encaminhar para o mais fácil, mas sempre me falava que a gente só dá valor para o mais difícil. Ele dizia: 'Quis te preparar para a guerra do dia a dia, que é o que a gente passa. Se você está acostumado a sentir a dor forte, quando vier a dor fraca você vai saber cuidar'", conta. "Ele era um cara muito chucro, mas foi o jeito de ele me amar, não quer dizer que ele não me amasse".

Escracha!

Wagner Montes era um grande criador de bordões: 'escracha!', 'vamo limpando!', 'larga o aço', 'senta o dedo'. O filho sempre se divertiu com isso. "Um repórter do SBT me contou que um bandido disse que só se entregaria depois de ser escrachado pelo Wagner Montes", brinca Wagner Filho, que não pretende se tornar um criador de bordões. Muito menos reativar os do pai.

"Uma coisa é ele falar 'escracha!', outra coisa sou eu falar. Porque parou nele! Se eu fizer, vai parecer que eu estou imitando. E ele sempre me disse que todo mundo que tentou imitá-lo não deu certo. O 'escracha!' só deu certo porque saiu naturalmente", diz. "Tenho que ter respeito com a história dele. A Record diz que meu diferencial é a naturalidade e que é para eu ficar à vontade".



Nome



O "Filho", do nome de Wagner Montes, é artístico. Do pai, o apresentador herdou o nome e o sobrenome, sem mais nada. "Coloquei o 'Filho' porque as pessoas acham que eu estou de sacanagem", brinca. "Uma vez, quando meu pai já tinha morrido, fui confirmar um exame médico, perguntaram meu nome e falei: 'Wagner Montes'. O cara ouviu e falou: 'Ah, para de mentir, ele já morreu!'. Expliquei para a pessoa quem eu era e ela caiu na risada".



Pandemia

Wagner toma cuidado com o coronavírus. Temos que nos preocupar uns com os outros, temos colegas que convivem com idosos. Tenho procurado me prevenir ao máximo e ajudar os que eu amo. Nesta semana, eu nem vou encontrar meu filho, porque ele convive com uma bisavó em casa", conta o apresentador, pai de Enzo, de sete anos, de seu primeiro casamento.