Rio - Dany Bananinha postou no Instagram, na noite desta segunda-feira, algumas fotos do chá de bebê de sua primeira filha, Lara. A assistente de palco de Luciano Huck mostrou seu barrigão de gravidez com um vestido dourado e bem justinho.

"Lara brilhou no seu chá. Barriga dourada. Me chamaram de Mama Kardashian com esse vestido (risos). Só queria a conta bancária, porque carisma a gente tem", escreveu Dany na legenda da foto.