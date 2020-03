Anitta é criticada por não se posicionar sobre coronavírus: 'Não sou médica nem infectologista'

Rio - Anitta está fazendo quarentena por conta do coronavírus, assim como pediram as autoridades. Só que como a cantora não tem postado nada nas redes sociais, muitos fãs especularam que ela poderia ter sido diagnosticada com a doença.

Por isso, nesta terça-feira, Anitta gravou uma série de vídeos no Stories em que explica que está bem. "Eu estou ótima, só que eu estou respeitando as regras e o pedido do governo para que todo mundo fique em casa, mesmo quem não está com nada. Principalmente quem não está com nada. E é isso. Para prevenir a propagação mais rápida do vírus. E aí, não tem nada para postar, a verdade é essa mesmo", disse.

"Como meu trabalho, tudo o que eu tinha para fazer, foi cancelado, eu ia estar fora do Brasil agora, o Coachella foi adiado… As coisas que eu estaria fazendo foram canceladas não tem porque eu ficar na rua. Não tenho nada para fazer, então não vou ficar na rua. Estou em casa, seguindo essas orientações. E é isso", completou.

Anitta também contou que só tem feito atividades físicas em casa, assistido a séries e dormido. Após essa afirmação, um seguidor comentou que Anitta não falou nada sobre o coronavírus porque isso não traz lucro para ela.

Anitta é criticada por não se posicionar sobre coronavírus - Reprodução Internet

"Tem que ser assim mesmo. Se ela não for lucrar, não tem que postar e nem fazer média com os fãs. Detalhe que ela não tem obrigação de se posicionar e nem de conscientizar os fãs. Posicionamento no momento correto nunca foi o forte dela", disse o fã.

Mas Anitta não deixou barato. "Querido… Só o fato de eu não estar postando nada já faz a pessoa entender a mensagem da prioridade sobre o que se preocupar e ocupar agora. Não sou médica nem infectologista, então, não me sinto preparada para dar instrução para o povo. Qualquer informação que eu possa dar, eu vou ter buscado na Internet. Isso todo mundo pode fazer. O mesmo 4.5G que carrega meu Instagram, carrega uma pesquisa sobre o vírus vindo de profissionais que entendem de verdade", rebateu.