TV Brasil exibe séries britânicas em nova grade de programação

Um acordo anunciado entre BBC Studios, do Reino Unido, e a TV Brasil traz ao país um novo catálogo de séries, programas e documentários científicos. Ao todo, o pacote tem mais de 60 horas de conteúdo britânico para a TV pública nacional. Alguns dos destaques são 'The Musketeers' e as quatro temporadas completas de 'Sherlock', que estreou segunda-feira e conta com Benedict Cumberbatch no elenco.

Além dessas séries, o novo catálogo adquirido pela TV Brasil inclui 'Dickensian', 'The Passing Bells', 'Guerra e Paz' e 'Earth - The Power of the Planet', entre outros.

Outras atrações

Além das atrações estrangeiras, a TV Brasil acrescenta novas séries e programas nacionais na grade. O destaque é para a clássica 'O Vigilante Rodoviário', que estreou ontem na emissora - no ar, todas as terças, às 23h30. A série entrou no ar no país pela primeira vez em 1962, pela TV Tupi, contando a história do inspetor Carlos, interpretado pelo ator Carlos Miranda, e o pastor alemão Lobo no combate ao crime nas rodovias de São Paulo.

Outra produção inédita, 'Os Sentidos dos Animais', também vai ser exibida às terças, às 20h30. São seis episódios sobre a história evolutiva do reino animal. Às 21h do mesmo dia, o tema continua com o programa 'Os Mistérios da Evolução'. A séria documental investiga o conjunto genético animal para descobrir como esses seres evoluíram.

Amanhã, às 7h15, estreia o programa 'Vida Leve', com temas associados à saúde e ao bem-estar. A série aborda qualidade de vida, sempre de maneira informal e descomplicada. As propriedades dos chás são o tema da estreia.

À noite, 20h30, estreia a série documental 'Cidades Fantasmas'. A produção alemã embarca numa viagem pelo mundo e visita diferentes regiões esvaziadas do planeta, em cinco episódios de 45 minutos: Riesi (Itália), Kayaköy (Turquia), Fukushima (Japão), Detroit (EUA) e aldeias na China.

Na estreia, a série vai em Detroit, nos Estados Unidos, onde os níveis de criminalidade sobem diariamente.