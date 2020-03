Coronavírus faz emissoras mudarem de programação

Rio - E não foi só a Globo que decidiu mudar sua programação por conta da pandemia do coronavírus. As outras emissoras seguiram o exemplo e adaptaram sua rotina às novas determinações de combate ao contágio. A Record TV informou, por meio de comunicado, que as gravações das novelas 'Amor Sem Igual' e 'Gênesis' estão canceladas nos estúdios do Rio de Janeiro. As gravações de 'Gênesis' que acontecem no Marrocos, país no Norte da África, estão mantidas, por enquanto.

Em relação aos programas de auditório, todos foram suspensos e as viagens e deslocamentos da emissora só serão autorizados em situações emergenciais.

Caravanas moderadas

No SBT, não haverá gravação do 'Programa Silvio Santos', do 'O Programa Raul Gil' e da 'A Praça é Nossa' essa semana. A princípio, a emissora manteve as outras gravações com auditório. O SBT orientou, no entanto, que as caravanas não levem idosos acima de 65 anos aos estúdios. Além disso, a emissora diz que vai avaliar caso a caso a necessidade da gravação dos programas com a presença de auditório, buscando limitar ao máximo o número de pessoas nas gravações.

Por fim, o SBT decidiu interromper as gravações de novela a partir de ontem.

Mais mudanças

No caso da Band, a emissora vai ajustar sua programação por conta da suspensão dos torneios esportivos que exibe (NBA, NBB, Copa do Brasil Masculino e Campeonato Brasileiro Feminino). No momento a Band não produz novelas ou programas de auditório, então não houve mudanças em relação a isso. Além disso, as atrações que estão atualmente no ar não contam com plateia.