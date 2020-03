Novo clipe de Giulia Be já tem mais de três milhões de visualizações

Rio - A cantora Giulia Be está fazendo o maior sucesso com o clipe de sua nova música, (Não) Era Amor. O clipe foi lançado recentemente e já tem mais de três milhões de visualizações no YouTube. Esta é a quarta faixa do EP da cantora, que deve ser lançado ainda neste primeiro semestre. No vídeo, Giulia aparece lutando consigo mesma e refletindo em frente ao espelho. No Instagram, a cantora contou que o clipe foi inspirado "num sonho muito doido" que ela teve. Confira:

Novo fenômeno

Giulia Be não está para brincadeira. A cantora do hit "Menina Solta" promete ser o novo fenômeno da música pop brasileira. Aos 20 anos, Giulia também é compositora. A canção "Too Bad", composta e interpretada por ela, fez parte da trilha sonora da novela "O Sétimo Guardião", no horário nobre da Globo.

Dona de uma voz grave e doce, a cantora investe em um som pop progressivo, com letras que falam de amor e empoderamento. No ano passado, Giulia foi destaque no Palco Sunset, do Rock in Rio, e se apresentou ao lado de Vitão e Projota.