Grávida, mulher de Roberto Justus posa de lingerie ao lado da irmã

Rio - Ana Paula Siebert, mulher do apresentador Roberto Justus, postou no Instagram, nesta quarta-feira, uma foto em que aparece de lingerie ao lado da irmã, Duda Siebert. Ana Paula está no sétimo mês de gestação e exibiu seu barrigão na imagem.

"Meus dois bebês. Vicky e Duda. Hoje ela me mata com essa legenda. A quarentena deixa a gente corajosa", brincou Ana Paula na legenda da foto. Ana Paula Siebert está esperando uma menina, que vai se chamar Vicky. Além de Vicky, Roberto Justus tem cinco filhos de relacionamentos anteriores.