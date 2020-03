Lucas Lucco posta 'desafio da quarentena saudável' nas redes sociais

Rio - O cantor Lucas Lucco postou na tarde desta terça-feira em seu IGTV um vídeo sobre o "Desafio Quarentena Saudável".



O objetivo principal do desafio é influenciar o público a praticar exercícios físicos mesmo que dentro de casa, além da união e preocupação com a saúde mental das pessoas neste momento tão delicado, que por orientação das autoridades e equipes de saúde se mantenham em casa para evitar a propagação do Coronavirus.



A ideia é que com auxílio de um profissional, ele poste vídeos de segunda a sábado de exercícios, sempre às 9h da manhã.