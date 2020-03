Coronavírus: Turma da Mônica faz maratona na web para ajudar quem está em casa

Numa tentativa de ajudar a passar o tempo das crianças e dos pais que precisam ficar em casa para tentar conter o avanço do coronavírus no Brasil, os perfis da Turma da Mônica nas redes sociais anunciaram programação especial para os próximos dias. Serão feitas publicações de maratonas com histórias clássicas de gibi completas no Twitter, e vídeos com compilações do desenho Mônica Toy no Youtube, além de informações que ajudem no combate à doença no Facebook e no Instagram.

Pessoal, nos próximos dias vamos publicar mais maratonas de Turma da Mônica clássica e Mônica Toy em todos os nossos canais: Youtube, Facebook e Instagram. Também vamos publicar historinhas completas aqui. Contem conosco e cuidem-se — Turma da Mônica (@TurmadaMonica) March 17, 2020



A primeira história (Cebolinha em: "Barraco entre Famílias") começou a ser postada na terça-feira e continua nesta quarta-feira, com 20 postagens com pedaços da história. A primeira história (Cebolinha em: "Barraco entre Famílias") começou a ser postada na terça-feira e continua nesta quarta-feira, com 20 postagens com pedaços da história.