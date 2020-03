Nathalia Arcuri libera livro 'Me Poupe' gratuitamente até final de março

Rio - A Editora Sextante e Nathalia Arcuri decidiram disponibilizar gratuitamente para o público o e-book e o audiolivro do "Me Poupe! 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso". Até o dia 31 de março, o conteúdo estará disponível para download, sem custo, para aqueles que estejam em busca de orientações e dicas para a vida financeira.

"Estamos vivendo um momento que exige muita empatia e apoio... o caminho para um mundo melhor é a partir da informação. Espero que o conteúdo do livro ajude e empodere mais pessoas em relação ao seu dinheiro, principalmente neste momento de cuidado e responsabilidade social!", comentou Nathalia Arcuri.



Primeiro livro da autora, "Me Poupe! 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso" já vendeu quase 500 mil exemplares. “Temos a maior admiração pela Nath e sua missão de empoderar as pessoas em relação ao dinheiro, e é gratificante nos juntar a ela nesta ação tão significativa”, conta Tomás da Veiga Pereira, sócio-diretor da Sextante.

Para fazer o download do e-book é só acessar o site da Amazon Kindle. Para quem não tem o dispositivo Kindle, basta instalar o app disponível para Android, Iphone, tablets e computadores. O livro digital também está disponível gratuitamente em outras plataformas de e-book.