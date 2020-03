Por causa do coronavírus, Netflix vai diminuir qualidade de transmissão na Europa

Rio - Com o aumento de acessos por causa da quarentena instaurada em vários países da Europa para tentar conter o avanço do Covid-19, a Netflix terá que reduzir a qualidade de transmissão de dados (em HD) no continente. A medida foi tomada a pedido da União Europeia, preocupada em garantir acesso à internet a todos seus cidadãos em meio à pandemia do coronavírus.



A estimativa de redução de tráfego é 25% e acredita-se que, desta maneira, não haverá sobrecarga das redes. A validade da medida será de 30 dias.



A grande preocupação na União Europeia é evitar que haja sobrecarga na rede de internet. Afinal, muitas pessoas estarão trabalhando de casa, enquanto outras, sem poder ir à rua, buscarão entretenimento na rede ou nos canais de streaming, como a Netflix.

"Para combater a Covid-19, nós ficamos em casa. Trabalho remoto e streaming ajudam muito, mas as infraestruturas podem estar sob tensão. Para garantir o acesso à internet para todos, vamos mudar para a definição padrão quando o HD não for necessário", escreveu no Twitter, na noite de quarta-feira, o comissário europeu de mercado interno, Thierry Breton.