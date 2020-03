Aventuras Maternas: em casa, mas com diversão e conteúdo

Para aprender e se divertir



Para ajudar mães, pais e responsáveis, a designer Tatiana Lopes, do Estúdio Criativo Ideias de Manu, desenvolveu uma cartilha com informações básicas sobre o coronavírus e a covid-19. A cartilha conta com ilustrações explicativas e uma linguagem lúdica, própria para crianças a partir da educação infantil (podendo ser lida para as que ainda não foram alfabetizadas), e também traz palavrinhas novas e seus significados dentro do contexto da doença. A cartilha é inteiramente gratuita e está disponível por meio do link http://bit.ly/guiacoronavirus2020. Algumas páginas trazem desenhos para as crianças colorirem. Basta imprimir em preto e branco em folha A4 e dar para os pequenos com lápis de cor ou giz de cera.







Show virtual



A crise causada pela pandemia do Coronavírus e as medidas governamentais contra o avanço do COVID-19 estão obrigando as pessoas a se isolarem em suas casas. Entretanto, embora fundamental, as crianças tendem a ficar mais estressadas e inquietas. Afinal, não estamos falando de férias de fato, mas de recesso. Preocupados com esta situação, a plataforma de entretenimento infantil Clubinho de Ofertas pensou em uma alternativa para o período e a primeira atração criada dentro desta nova rotina é o Show Virtual Violúdico, um espetáculo ao vivo, com interação da plateia, mas transmitido pela internet. Durante o evento, o grupo apresentará composições interativas, mesclando diversos gêneros e ritmos musicais. Tudo será realizado por transmissão ao vivo via Youtube, inclusive convidando por chamada algumas crianças para dividir a tela com eles. Para participar, é preciso se cadastrar no Clubinho de Ofertas e comprar o ingresso, que custa R$ 19,90 – um ingresso único por transmissão, ou seja, toda a família poderá assistir junta de casa. O link do show será enviado no domingo, 22/03, para o email cadastrado no Clubinho de Ofertas e por SMS para o telefone informado no momento da compra - é fundamental preencher o campo de telefone no padrão (DDD) XXXX-XXXX para receber o link. As vendas serão liberadas até o próprio domingo, dia 22, às 15h e as famílias poderão assistir ao evento com o link restrito de qualquer plataforma, seja TV digital, Tablet, Notebook ou Celular. Basta acessar o link do Youtube e, claro, ter conexão com internet. Para comprar, acesse https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/show-virtual-do-violudico-1279







Petiscos saudáveis para enfrentar o isolamento



Para que os pais não precisem recorrer aos bolinhos prontos, biscoitos recheados e outras guloseimas vazias nesse período de isolamento, a Snacks da Mamãe aumentou sua produção de lanchinhos saudáveis, temáticos e divertidos para os pequenos. São pães de queijo de inhame e de batata doce, dadinhos de tapioca já fritos ou para fritar, nuggets funcionais, pasteis de abóbora, bolinhas de batata doce com frango e cubinhos de brownie que chegam congelados e em embalagens com aproximadamente 500 gramas. Os produtos variam entre R$15,00 e R$ 35,00 por pacote. Para pedidos, basta entrar em contato pelo WhatsApp (21) 98111-1087 ou pelo Instagram da marca @snacksdamamae. Entregas e retirada grátis na Tijuca e com taxa para outros bairros.







App para crianças e pais se prevenirem contra o Coronavírus



O app israelense Dynamo acaba de inserir conteúdo especial sobre Coronavírus - Covid-19. O objetivo é ensinar sobre prevenção. Para funcionar, o app precisa ser baixado pelos pais e pela criança. A versão infantil funciona como um jogo e traz perguntas sobre diversas áreas do conhecimento e sentimentos. Para desbloquear a tela do celular é preciso responder a essas questões. A versão dos pais permite a escolha das questões e acesso às respostas e desempenho dos filhos. O conteúdo sobre o Covid-19 no Dynamo é baseado nas informações da Organização Mundial de Saúde. Quando o tema Coronavírus é selecionado pelos pais, o celular das crianças mostra perguntas e informações relacionadas a mitos e fatos sobre a doença. O app permite também que as respostas corretas e as curiosidades sobre o tema sejam compartilhadas pela criança para seus amigos e família por aplicativos de mensagens e redes sociais. O conteúdo será atualizado regularmente. Para saber mais, acesse https://www.instagram.com/dynamo.brasil/, https://www.facebook.com/DynamoAppBR e https://www.dynamo.fyi/







Conteúdo educativo grátis no app PlayKids



A PlayKids está disponibilizando diversos conteúdos para as crianças de todo mundo sobre higiene pessoal, conscientização e outros temas que vão auxiliar os pais em tempos de Coronavírus. A ideia é facilitar a vida das famílias, dos assinantes e também de quem ainda não acessa nossa plataforma, mas tem crianças em casa. Além desses temas, a PlayKids também traz centenas de atividades, como vídeos, desenhos, animações, jogos, livros e muitas brincadeiras para serem impressas no Blog Leiturinha. Tudo para que as crianças possam continuar a aprender com diversão, em casa ou em qualquer outro lugar. As atividades e vídeos estão disponíveis no trenzinho do PlayKids app em português (vagão "Higiene Pessoal"), em inglês (vagão "Self Care") e espanhol (vagão "Higiene Personal"). Para acessar pelo smartphone ou tablet, basta baixar o app pela Play Store ou App Store.







Inglês gratuito em tempos de pausa escolar



O avanço do Coronavírus vem mudando as rotinas das pessoas ao redor do mundo, que estão ficando cada vez mais em casa. Isso pode prejudicar principalmente os estudantes que perdem acesso ao ensino de suas escolas. Por isso, a ChatClass, edtech que democratiza o ensino de inglês com o uso de uma Inteligência Artificial no WhatsApp e o suporte de professores do mundo inteiro, oferecerá gratuitamente sua plataforma de aprendizado e aulas ao vivo com tutores do mundo inteiro para qualquer estudante do Brasil até 17 de Abril, podendo se estender. O serviço engloba conteúdo para todos os níveis do idioma, aulas online com tutores do mundo todo e correção em tempo real sobre a pronúncia dos alunos no Inglês - e tudo isso pelo WhatsApp, sem precisar baixar outro aplicativo. Para acessar é tão simples quanto usar o WhatsApp: Envie um Oi no WhatsApp para o número +1 646 480 0606; ou clique neste link: wa.me/16464800606; acesse nosso site https://www.chatclass.com.br.







Trio de palhaços conscientiza crianças sobre Covid-19 na Internet



A Turma da Pakaraka - formada por Pepeu, Pepita, Barru e as três Bonequinhas - protagonizam um vídeo no YouTube com dicas e explicações sobre o coronavírus para conscientizar a criançada. Famosos no universo infantil, a trupe usa uma linguagem simples para ilustrar desde o que são sintomas até os métodos de prevenção, como, por exemplo, o jeito certo de lavar as mãos após as brincadeiras. Além das dicas, os palhaços também mostram para os pequenos o que são os comentados álcool gel e máscaras e alertam que os dois devem ser usados com o auxílio do pais. O modo simples e divertido ajuda as crianças a absorverem e gravarem os conselhos preventivos, assim estando mais seguros. Confira em https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=hl_7RP_mFFY&feature=emb_logo







App SUS



O SUS desenvolveu um aplicativo que comunica informações sobre o COVID-19 e ainda realiza uma triagem virtual, indicando se é necessário ou não a ida a hospitais. Para iOS, acesse https://apps.apple.com/br/app/coronav%C3%ADrus-sus/id1408008382. E para Android, o link é https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.datasus.guardioes







Delivery vegano



Para contribuir com a contenção do vírus na cidade do Rio de Janeiro, a confeitaria vegana Conflor, localizada aos pés do Cristo Redentor, manterá o seu funcionamento apenas em sistema de delivery (pelo aplicativo do Ifood) e de encomendas (via WhatsApp). Mesmo de portas fechadas para o público, a casa segue com o serviço de entregas para ampliar a oferta de alimentação vegana na cidade, que sofre ainda mais com a restrição da maioria dos serviços de alimentação. As encomendas podem ser feitas pela loja virtual (www.conflorvegan.com) ou pelo WhatsApp (21) 981677220. Já o delivery pode ser feito pelo aplicativo do Ifood Brasil. A entrega da Conflor compreende toda a região da Zona Sul, Barra da Tijuca, Tijuca e Zona Norte. Para saber mais, acesse http://conflorvegan.com







Jogos matemáticos na quarentena



A recomendação geral é para que as pessoas fiquem em casa. Por isso, a Academia Matematicamente criou em sua página na Internet uma área especial para os pequenos conhecerem alguns jogos que podem ser resolvidos de casa durante esse período. Afinal, aprender brincando é um dos melhores métodos para a imersão no mundo dos estudos. O objetivo é estimular o raciocínio e proporcionar um tipo de estudo mais lúdico, que além de ensinar também divirta. Um deles é o desafio dos múltiplos de 3, em que o jogador precisa falar 1 ou 1,2; e, a partir daí, o adversário continua a sequência dos números sempre falando o próximo ou os dois próximos números. Ganha o jogo quem chegar no 20 primeiro. Mas se engana quem pensa que a brincadeira é movida a sorte. Para vencer, é preciso criar uma estratégia usando múltiplos de 3. Além deste, há ainda outros desafios envolvendo problemas matemáticos utilizando exemplos reais e o inusitado jogo de cartas Set, que por meio de cores e formas, resulta em diversas combinações, garantindo o aprendizado e a diversão de toda a família. Mais informações em https://matematicamente.xyz/







Animação gratuita



A Piraporiando está disponibilizando acesso gratuito ao curta de animação ‘O Filho do Vento’. O curta, exibido em diversos festivais de cinema do país, conta a história de um menino que tem um sonho: comer um pão doce. Mas para isso ele precisa dizer quem é sua família e onde mora. Mas ele não pode contar. E, então, inventa que é filho do vento. O acesso gratuito vai até o dia 17 de abril no link http://bit.ly/OFilhodovento. Além do curta, a Piraporando também preparou outras atividades para o período de isolamento, como o ‘Como você me vê?’, em que a criança desenha uma pessoa da família e a mesma pessoa desenha a criança. Uma proposta brincante de perceber como a criança enxerga as pessoas a sua volta e que pode abrir espaço para diálogos criativos e educativos. Já em ‘Se esta história fosse minha’, a recomendação é a leitura de um livro. Todos sentam em roda e, juntos, leem a história do livro. No final, os participantes vão dando sua versão como como aquela história continua. Mais informações lúdicas e educativas em https://www.instagram.com/piraporiando/







Cuide da espiritualidade na quarentena



A Luz da Serra Editoria anunciou que o catálogo de livros digitais em todas as plataformas de vendas da empresa estará com desconto de 40% até o dia 31 de março. Em tempos de Coronavírus, a orientação é ficar em casa e acalmar a mente. A editora sugere ao público que mergulhe nos livros e se conecte a novos assuntos para ter percepções diferentes da vida. A Luz da Serra é uma empresa genuinamente espiritualista e se orgulha em contribuir para o aprendizado espiritual de milhares de pessoas ao redor do mundo. O catálogo pode ser acessado no https://amzn.to/2xOBZXm





Receitas práticas com um toque de comédia



Levar as crianças para a cozinha e preparar receitas simples, pode ser uma boa saída para fazê-las participar da rotina da casa de forma lúdica. A atriz Lara Cardoso, que interpreta a divertida Helô Heloilda, ensina em seu canal algumas receitas fáceis, como a da torta fria de atum, que as crianças podem preparar enquanto assistem o episódio.



Segue a receita e o link do novo vídeo: https://youtu.be/Yhr-UU93_Go







Cursos gratuitos de ilustração



A Faber-Castell oferece em sua plataforma de cursos online, todos os cursos de desenho, de forma totalmente gratuita.

Ao todo são 17 opções, não só para as crianças, mas também para os adultos. Os cursos podem ser realizados de forma individual ou conjunta com os familiares, estimulando assim a interação entre todos. O objetivo é usar traços, desenhos e cores para estimular o pensamento criativo.

Os materiais básicos indicados para os cursos online são lápis, borracha e lápis de cor. Mas a ideia é que, caso tenham vontade, os participantes incorporem outros itens às atividades.



Os cursos podem ser acessados pelo link: https://cursos.faber-castell.com.br/