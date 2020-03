Vitor Kley faz show da janela de seu apartamento

Rio - Vitor Kley fez um show para seus vizinhos da janela de seu apartamento em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A iniciativa foi uma forma de entreter as pessoas por causa da pandemia de coronavírus. No Twitter, Vitor Kley postou o vídeo em que os vizinhos cantaram "O Sol" junto com ele. "Obrigada, vizinhança. Fiquem em casa e fiquem bem. Amanhã canto mais", escreveu o cantor no Twitter.

obrigado vizinhança!

fiquem em casa e fiquem bem...



amanha canto maiss pic.twitter.com/i4FQzjwqZ9 — Vitor Kley (@VitorKley) March 22, 2020