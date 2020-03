O paredão de hoje do 'BBB 20' conta com Daniel, Ivy e Flayslane. A dupla de amigos que entrou no programa pela Casa de Vidro pode estar com as horas contadas, já que Daniel é o mais cotado para deixar o reality.

Além de hashtags no Twitter como "#ForaDaniel", que mostra a insatisfação do público com o jovem, a enquete do UOL aponta o ator como o mais votado para eliminação, com 80,35%. Ivy tem 10,24% dos votos e Flay, 9,41%.

Desde a saída de Pyong, na semana passada, a "comunidade hippie" tem perdido força dentro do jogo. Com a possível saída de Daniel, o grupo sofreria mais uma derrota.