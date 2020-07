Geisy Arruda posa sensual em motel: 'Eu que lute'

Rio - Geisy Arruda postou, na noite desta terça-feira, uma foto em que aparece no motel. Na imagem, Geisy faz uma selfie no espelho usando uma lingerie sensual. Segundo a influenciadora, ela estava no local a trabalho. "Eu venho para o motel trabalhar. Eu que lute", escreveu Geisy na legenda da foto. Os fãs ficaram enlouquecidos. "Quer companhia?", perguntou um admirador. "A mulher mais linda do mundo", disse outro seguidor. "Você está um espetáculo", comentou outra pessoa.

Veja mais fotos abaixo: