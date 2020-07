Rio - Luisa Sonza postou nas redes sociais algumas fotos para comemorar seus 22 anos. A cantora fez aniversário no dia 18 de julho. No entanto, os internautas viram o rosto do presidente Jair Bolsonaro no cotovelo da artista.

Levando na esportiva, Luisa brincou com a repercussão da foto. "Galera, arranquei meu cotovelo", disse no Twitter. "Alguém aí tem ideia de tatuagem no cotovelo?", brincou.