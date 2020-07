Novos palcos

Depois da consagração das lives, um novo movimento vem se firmando no cenário cultural. As apresentações em drive-in se mostram como uma solução alternativa para o entretenimento em um momento em que ainda não se pode voltar às casas de shows e salas de teatro. O Go Dream, primeira rede nacional de drive-ins, inaugurou nesta semana sua primeira arena multiuso no Rio de Janeiro, no estacionamento do Barra Shopping.

A estrutura, que ficará montada até 13 de setembro, recebe hoje o show de Marcelo D2 e, amanhã, dos Gilsons, grupo formado por dois netos e um dos filhos de Gilberto Gil. Francisco Gil explica que o grupo está ansioso pela volta aos palcos. "A nossa expectativa para esse show é muito alta. Principalmente por a gente estar voltando, depois de tanto tempo afastados, isolados, por conta disso tudo. A gente estava fazendo muitos shows, um momento no qual as coisas estavam acontecendo com mais força e, de repente, tivemos que ficar em casa. Estamos voltando, em um formato adaptado para todas essas circunstâncias e tomando todos os cuidados", explica o músico, que revela os bastidores desse show.

"A gente tem se preparado muito em casa, individualmente. Vamos ter apenas um ensaio com a banda na véspera do show. É uma preparação diferente, normalmente a gente se junta, fica semanas ensaiando. Estávamos com esse show na mão, antes da quarentena, mas agora estamos um tempo sem tocar juntos" conta.

Nova realidade

Fora as normas de distanciamento social, Francisco destaca que outra mudança trazida com o isolamento é a ressignificação da cultura. "Acho que nessa quarentena, em geral, as pessoas enxergaram mais a fundo o valor que a arte tem. Consumindo filmes, séries, música, lives e todas as coisas que pessoas que trabalham com cultura foram pensando para se reinventar. Acho que isso mostrou o valor que as coisas possuem para todo mundo, ainda mais no momento conturbado que a arte vive no nosso país. A arte tem um papel fundamental para a saúde mental das pessoas", argumenta.