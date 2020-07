Rio - Maiara e Maraisa aproveitaram o domingo de sol juntinhas. As irmãs postaram no Instagram fotos em que aparecem de biquíni. "Irmã olha lá! 'O quê?'. A gente passando vergonha no TikTok", escreveu a dupla na legenda da imagem, se referindo a um vídeo em que as duas estão dançando de biquíni.