Fábio Assunção exibe abdômen sarado em dia de sol na praia com o filho

Rio - Fábio Assunção, de 48 anos, postou no Instagram, na noite deste domingo, uma foto em que aparece na praia com o filho, João, de 17. "As pranchas ja temos, só falta o mar colaborar e segurar a onda pra gente poder ficar em cima delas. Sexta-feira, 24/07", escreveu o ator na legenda da foto. Na imagem, Fábio mostra sua nova forma física. Ele perdeu 27 kg nos últimos dez meses e está cada vez mais sarado. Além de João, que é fruto do casamento com Priscila Borgonovi, o ator também é pai de Ella Felipa, do casamento com Karina Tavares.

Veja mais fotos abaixo: