Não é à toa que Gizelly Bicalho tem o apelido de furacão. É que não tem como passar ileso por ela. A ex-'BBB' é de uma intensidade sem igual. Sem freio, a advogada conquista todos à sua volta com seu jeito espontâneo e divertido. Mesmo após deixar a casa do 'Big Brother Brasil 20', a capixaba continua como contratada da Globo e comanda o quadro 'A Hora do Furacão: A Reforma', na TV Gazeta, afiliada da emissora no Espírito Santo. O reality show mostra os bastidores da reforma do seu apartamento em Vitória. "É tudo muito novo para mim, vim de um meio completamente oposto a esse. O Direito é recluso, a mídia é exposição total, descobri mais uma paixão em um extremo oposto. Estou curtindo e mergulhando de cabeça nisso!", afirma Gizelly. O novo apartamento da ex-'BBB' tem quatro quartos, cinco banheiros, elevador privativo e varanda gourmet com churrasqueira. "Ele é alugado, não comprei. Mas foi total amor à primeira vista. Tivemos alguns imprevistos com a obra por conta de burocracias do condomínio e isso vai atrasar um pouco a entrega. Mas estou superansiosa, quero mudar completamente, quanto mais faço, mais quero fazer", diz. Agenda lotada Desde que saiu do 'BBB', Gizelly tem conciliado a carreira de advogada com a de digital influencer e apresentadora. Ela ainda lançou uma coleção de roupas. Engana-se quem pensa que a capixaba dá mais prioridade para uma função do que para outra. "Prioridade não. Sempre falo que Direito é meu amor, meu dom. A internet e televisão são uma paixão enorme. Atualmente, estou mais voltada para mídia por causa da demanda. Os tribunais também estão mais lentos devido à covid-19", avalia. E com tanto trabalho, já deu para ficar rica? "Como eu queria estar rica! Alô, contratantes, me enriqueçam", diverte-se.

'Voltaria para lá agora'

Gizelly diz que não se arrepende de ter participado do Big Brother Brasil, mesmo tendo dividido a opinião dos internautas em alguns momentos do jogo. "Nunca, em momento algum, inclusive, eu voltaria para lá agora", afirma. A advogada ainda brinca com a possibilidade de participar de um novo reality show, seja ele o BBB ou o De Férias com o Ex, na MTV. "Eu amei a experiência, mas acho que os furacões iam surtar se eu voltasse para um reality show", diverte-se.

'Ele morria de rir comigo'

No Big Brother Brasil 20, a relação entre Gizelly e Boninho não era fácil. Ela diz que entende o motivo do Big Boss pegar no seu pé. "Pegava com razão, porque eu não era fácil. Mas ele também morria de rir comigo", afirma. Devido à pandemia do coronavírus, Gi conta que os dois não se conheceram pessoalmente. "A pandemia atrapalhou a logística. Mas trocamos ideias, eu amo o Big Boss."Além da experiência para a vida toda, o reality show presenteou a advogada com grandes amizades. "Amo demais e falo sempre com a Marcella, Gabi (Martins), Rafa (Kalimann), Manu (Gavassi). Queria colocá-las num potinho e trazer pro Espírito Santo."

'Não me acho sexy, não levo muito jeito para isso'

Aos 28 anos, Gizelly tem ousado em algumas fotos e mostrado seu lado sensual nas redes sociais. No entanto, a ex-BBB conta que é bem diferente na vida real. "Não me acho sexy, muito pelo contrário, não levo muito jeito para isso", afirma a advogada.Linda e bem-sucedida, a capixaba brinca quando o assunto são os contatinhos nesta quarentena. "Minha vida amorosa está mais parada do que projeto de lei no Senado", diz.

