Em parceria com a Nação Zumbi, Samantha Schmütz lança 'Homem com H', de Ney Matogrosso

Lá em meados de 1981, Ney Matogrosso lançava o álbum homônimo que continha nas faixas a canção 'Homem com H', composição de Antônio Barros. A letra, aliada à performance de Ney, agitou o início dos anos 1980 na MPB. Em 2020, a atriz Samantha Schmütz se une a banda Nação Zumbi para relançar o famoso baião, que já está disponível tanto nas plataformas de streaming quanto no Youtube.

A ideia de cantar o sucesso nacional surgiu a partir do cinema, uma das frentes artísticas de Samantha. Ela conta que, quando foi fazer o filme 'Cine Hollywood 2', ambientado no Nordeste, sugeriu ao diretor Halder Gomes que tivesse alguma faixa em que pudesse participar.

"Ninguém melhor para me acompanhar do que uma das melhores bandas do mundo, que é nordestina: a Nação Zumbi. Falei da ideia para o Jorge du Peixe, ele aceitou, e gravamos para a trilha do filme", conta a artista.

Para ela, 'Homem com H' é uma sátira ao que se espera do comportamento masculino estereotipado, desde o pensamento de que homem não chora até a percepção de que muitos não usam máscara durante a pandemia. "Essa cultura massacra a sensibilidade e a fragilidade que existe e precisa existir nos homens", defende Samantha

Em isolamento com o marido em Miami (EUA), a atriz diz que, além da música, mantém outros projetos em 2020. Uma nova temporada do 'Vai que Cola' está a caminho, e Samantha está na expectativa de gravar a série seguindo protocolos sanitários. "Eles têm um protocolo para a segurança de todos e para viabilizar a gravação nesse novo normal. Nessa temporada, estamos indo para o Leblon. Jéssica finalmente vai virar moradora da Zona Sul e ficar mais metida do que nunca", adianta.