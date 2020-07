Ex-BBB Paulinha Leite perde 15kg em dois meses e mostra resultado

Rio - A ex-BBB Paulinha Leite postou no Instagram, na noite desta segunda-feira, uma foto em que mostra seu antes e depois após emagrecer 15kg em dois meses.

O objetivo da ex-BBB é emagrecer mais 11kg para chegar aos 60kg. "Hoje fazem exatamente dois meses que eu recomecei e esse é o meu antes e durante, pq eu ainda não cheguei no meu objetivo final, até agora foram 15 kg eliminados, to muito feliz com esse resultado, olhando pode até parecer fácil, mas não foi. O meu caminho ainda é longo, faltam 11,4 kg para meu objetivo que é 60kg .", disse Paulinha.

"Recomeçar não é sinal de fraqueza é sinal de força, a vida nos deu a chance do recomeçar quantas vezes forem necessárias, então só vamos, mas lembre-se, não busque ser melhor por ninguém, se for mudar, que seja por você", incentivou.