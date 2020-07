Pai de Saulo Poncio chama neto de burro e causa revolta na internet

Rio - O pastor Marcio Poncio, pai de Saulo e Sarah Poncio, causou revolta na internet na noite desta segunda-feira depois de chamar seu neto José, de apenas 3 anos, de burro. O menino é filho de Sarah Poncio com Jonathan Couto.

O pastor filmou o neto fazendo um sanduíche. "Meu vovô está aqui, se eu fizer besteira ele vai brigar comigo", disse o garoto. "Ainda bem que você sabe. Você está passando direitinho no pão? Cara, mas você passa direitinho... Espalha isso aí, burro", disse Marcio Poncio.

O vídeo foi compartilhado no perfil "Treta dos Poncios", que é dedicado às inúmeras confusões em que a família é envolvida. Os internautas ficaram revoltados com as imagens.

"Sério que as pessoas normalizam esse tipo de adjetivo", disse uma pessoa. "Jamais chamei o meu filho de burro, e ninguém da família também! Deus me livre! Não permito!", afirmou outra internauta.