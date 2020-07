Lembra dele? Jonatas Faro passeia na orla da Zona Sul do Rio

Rio - Lembra dele? O ator Jonatas Faro, de 32 anos, apareceu fazendo um passeio na orla da Zona Sul do Rio, nesta terça-feira. Nas imagens, Jonatas aparece com um visual diferente, com os cabelos mais longos, tomando um açaí.

Galeria de Fotos Jonatas Faro e o filho, Guy, fruto do casamento com Danielle Winits Reprodução Internet Jonatas Faro Reprodução Internet Jonatas Faro faz post em apoio a causa LGBTQIA+ e fãs especulam sobre sexualidade. Ator bloqueou os comentários da imagem Reprodução Internet Jonatas Faro faz post em apoio a causa LGBTQIA+ e fãs especulam sobre sexualidade. Ator bloqueou os comentários da imagem Reprodução Internet Jonatas Faro faz post em apoio a causa LGBTQIA+ e fãs especulam sobre sexualidade. Ator bloqueou os comentários da imagem Reprodução Internet Jonatas Faro Ag. News Jonatas Faro Ag. News Jonatas Faro Ag. News Jonatas Faro Ag. News Jonatas Faro Ag. News Vittorio (Jonatas Faro) em Apocalipse Divulgação Vittorio (Jonatas Faro) em Apocalipse Divulgação

Jonatas Faro ficou famoso por seus papeis em "Chiquititas", em que vivia o Samuca; em "Malhação", em que vivia o Peralta; e "Cheias de Charme", em que deu vida ao Conrado. Sua última novela foi "Apocalipse", da Record, em 2018.

O ator foi casado com a atriz Danielle Winits, com quem tem um filho, Guy, de 9 anos. Recentemente, Jonatas deu o que falar ao fazer um post em apoio a causa LGBTQIA+ nas redes sociais. Os internautas especularam se o rapaz "finalmente se assumiu".