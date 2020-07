Atriz mirim da série 'Bugados' está no elenco de 'Hebe'

Rio - A atriz Isabella Casarini, de 13 anos, que atualmente está na série "Bugados", do Gloob, também poderá ser vista na série "Hebe", que estreia nesta quinta-feira, após "Fina Estampa", na Globo.

Isabella vive Hebe aos 10 anos de idade. Em seguida, será a vez de Valentina Herzage e Andréa Beltrão darem vida ao ícone da TV brasileira.

"Interpretar a Hebe foi emocionante. Uma mulher tão querida do público, tão amada por todos! Uma honra pra mim. Fiquei muito emocionada quando cheguei lá no camarim, e vi o quanto tinha um monte de rostos que eu via na TV olhando pra mim. Que vergonha! Que sensação maravilhosa! O Ângelo Antônio como meu pai foi um querido. Que carinho! Que amor, comigo! Não posso esquecer de mencionar a Andréa Beltrão e a Valentina Herszage, foram muito queridas comigo, muito! me ajudaram com tudo! Me orientaram demais!", relembrou Isabella.