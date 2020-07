Que calor! Dia do Orgasmo reúne programação quente nas redes sociais

Rio - Esfriou no Rio e o sextou é com 's' de saudades, né minha filha? E hoje, no Dia do Orgasmo, não tem como negar: o que impera é o desejo de voltar aos abraços quentes e beijos molhados que a pandemia insiste em proibir. Mas nem só de lembranças penetrantes se vive em uma data tão importante. A fim de amparar os corpos saudosos nessa "carentena", diversos perfis se organizaram com uma programação especial para discutir sexo, masturbação e, claro, a estrela do dia, o orgasmo. Conhecida pela última edição do 'Big Brother Brasil', a médica ginecologista e especialista em sexualidade feminina Marcela Mc Gowan participa hoje, às 22h, de uma live promovida pelo canal GNT para debater o tema. "A gente vai fazer duas horas de live sobre orgasmo e autoconhecimento feminino. Vai ser uma coisa muito incrível e um evento bem legal", conta a ex-'BBB', que vai estar na companhia de Deborah Secco, Nanda Costa, Mariana Xavier e Karol Conka. Relaxa e… goza? Mas por que ainda é tão importante falar sobre sexo e orgasmo? Bom, pelo menos para as mulheres, a situação não anda nada boa. De acordo com dados divulgados pelo núcleo de estudos Prazerela, apenas 36% das mulheres sentem orgasmos nas relações sexuais. A pesquisa também mostrou que 67% já fingiram ter orgasmos e só 43% falam abertamente sobre a questão com os parceiros. A questão é: quanto mais informação e mais debate sobre o assunto, mais fácil vai ser para que os casais consigam, digamos, um melhor entrosamento. Mão amiga Mas se o seu interesse for pular a programação e ir direto para a ação, Marcela aproveita o ensejo para oferecer uma mão amiga e dar algumas dicas. "Façam um ritual maravilhoso de masturbação que já comece no banho. Tenha um momento seu com velas, música e crie esse clima com você. Desliga um pouco o celular e tira esse tempo para você se descobrir e se explorar sexualmente sem culpa", aconselha a médica que ainda cita os benefícios do orgasmo. "Além dele ser um ótimo reforço sexual, quanto mais a gente goza melhor fica a nossa relação com o sexo. O orgasmo libera vários neurotransmissores e hormônios importantes e positivos para o nosso corpo. Isso faz com que a gente tenha a sensação de relaxamento, bem estar, melhora na autoestima e no estresse. Então, em época de pandemia, ele pode ser um ótimo aliado". Puro êxtase E mesmo que as corridas de rua continuem não sendo indicadas nesse período, ainda dá para chegar ao final do dia com a respiração ofegante, o corpo suado e tremedeira nas pernas. Para te ajudar nessa missão, separamos abaixo uma lista de lives e eventos para que você se lembre de que é, sim, possível ser feliz sozinho.



Programação orgástica

- Bate-papo sobre sexualidade da mulher com Anitta e a influenciadora Ju de Paulla, disponível no Youtube da Beats a partir de hoje

- Live ‘Tudo o que gostaria de saber sobre orgasmo’, hoje, às 19h30, no Instagram Quero Bis Boutique

- Live ‘Liberdade Vem de Dentro’, com Deborah Secco, Marcela Mc Gowan, Gaby Amarantos, Magá Moura, Mariana Xavier e Nanda Costa, às 22h, no Youtube do GNT

- Live ‘Sexta Sexy’, às 23h, no Instagram do ator Vandré Silveira, que recebe psicanalista e escritora Regina Navarro Lins

- No Instagram Meu Clitóris, Minhas Regras, acontece a semana da ‘Invasão Orgástica’. Tem live com bate-papo hoje, às 20h, e no sábado, uma conversa sobre a Fetichização do Corpo Transgênero, às 21h30



Cursos gratuitos



- Cátia Damasceno, especialista em sexualidade feminina e principal influenciadora do país sobre o assunto, oferece curso online e gratuito nos dias 03, 04 e 05 de agosto, sempre às 20h. Inscrições podem ser feitas no Instagram.

- No Instagram Vagina Sem Neura rola, a partir de amanhã e até terça-feira, o curso online e gratuito na Maratona do Dia do Orgasmo. Inscrições podem ser feitas pelo link no Instagram.

