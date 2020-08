"Água, coca, latão". As três bebidas ditas em sequência remetem, no imaginário do carioca, a dias ensolarados na praia ou então aos jogos no Maracanã. No entanto, após o vídeo do MC e youtuber Negão da BL, no qual ele imita o grito da época em que vendia bebidas com seu amigo DJ, as palavras ganharam um novo lugar nas redes sociais e na boca do povo.

Com 23 anos, Mateus Bento de Sousa, morador de Fragoso, em Magé, reúne 1,7 milhão de seguidores no Instagram e o mesmo número no Youtube. Por meio do humor e das brincadeiras com a mãe, Gisele Sousa Bento, o jovem não transformou apenas o sentido de uma frase de ambulantes, mas também tem mudado a vida de sua família.

"Eu tenho vontade de conseguir manter minha família bem, isso pra mim está show de bola. Não tinha nada, o que tenho hoje é fruto da minha correria e de Deus abençoando também", diz Negão da BL.

O jovem explica que um dos fatores do sucesso dos vídeos, que costumam bater a casa das milhões de visualizações com facilidade, é a espontaneidade. Essa característica é inegociável para Mateus, que brinca com as broncas de Gisele para gravar repentinamente.

"Agora apareceu um monte de gente para editar meus vídeos, mas eu não quero, todo mundo me conheceu na espontaneidade. Se eu ficasse bolando muita ideia, perderia a pureza, a naturalidade. Espero minha mãe ficar bolada, chamo pra gravar e tudo acontece", detalha o rapaz.

Amor de Mãe

Para os fãs, um dos pontos altos das filmagens de Mateus é quando sua mãe participa, seja com os conselhos maternos ou com as brigas. A relação dos dois é amorosa, apesar dos momentos engraçados, nos quais Gisele corrige o filho.

"Hoje, ele realiza o sonho dele de me levar ao mercado, de comprar coisinhas pra mim. Ele viu a dificuldade, chorou comigo. Já fingi que não estava com fome para deixar ele e a irmã comerem. O Mateus é bênção para mim", diz Gisele.

Como sempre aparece nos vídeos, a mãe também ganhou fãs nas redes sociais e tem se divertido com a ideia de ser conhecida, uma novidade para ela. "Estamos vivendo o melhor de Deus. Eu só soube da proporção das coisas quando estávamos passando na porta da funerária e as pessoas deixaram o defunto para vir falar conosco", relembra Gisele.

Sonhos

Antes de viralizar no Youtube e portas se abrirem, Mateus já teve vontade de ser jogador de futebol e, mais tarde, sonhou em se tornar MC. Sobre o esporte, ele abandonou a ideia rápido, mas não saiu de perto do universo dos boleiros. Hoje, jogadores como Paquetá, ex-Flamengo, e Marcelo, do Real Madrid, conversam com ele sempre que podem.

No campo musical, o MC Negão da BL já existia antes da fama. Não era raro que, nos fins de semana, ele cantasse em bailes e festas por R$ 70. Agora, impulsionado pelo sucesso dos vídeos, Mateus pretende seguir com a carreira. A brincadeira do "água, coca, latão" já virou funk, com 1,3 milhões de visualizações. Por enquanto, ele só quer desfrutar a vida, com alguns patrocínios que chegam e a chance de reformar a casa em que mora com a família.

"Não tenho muita vaidade. As roupas da Nike, ir na pizzaria, são coisas que eu não tinha. Às vezes, nós ficávamos dois meses querendo comer um hambúrguer. Minha mãe não podia gastar esse dinheiro. Agora, é só eu querer. Antes, queria comer, hoje paro de comer pra não ficar gordinho. Hoje, eu conquistei", celebra.