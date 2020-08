Em busca de qualidade de vida

Priscila Tovic está bombando no jornalístico Domingo Espetacular, da TV Record, e faz sucesso também cobrindo os bastidores do Dancing Brasil, apresentado por Xuxa na mesma emissora. E embora seja mais conhecida em São Paulo, a jornalista, de 36 anos, nascida em Santo André, escolheu a Barra da Tijuca para morar com o marido, Ronan, e a cachorrinha Link.

"Escolhi a Barra por causa da qualidade de vida e da comodidade, e também porque as praias são mais bonitas que as da Zona Sul. Moro em uma área com muito verde, perto de uma lagoa e um local onde faço trilhas. A impressão que eu tenho é que estou longe do tumulto da cidade e consigo me conectar com a natureza e desacelerar", justitica.

Outra característica que chama a atenção de Priscila no bairro é a infraestrutura. "Temos tudo perto: shoppings, hospitais, padarias. Consigo me locomover facilmente sem precisar do carro, em alguns casos", diz.

Além da companhia do marido, que trabalha como consultor de investimentos, ela conta também com os chamegos de Link, da raça staffordshire bull terrier, que tem esse nome por causa de sua profissão. "Foi escolhido exatamente por causa do meu trabalho. Link, que é a entrada ao vivo, é uma forma de se comunicar com o público de um jeito mais sincero", conta ela, que iniciou uma carreira como atriz no estado de São Paulo, mas aos 18 resolveu se aventurar no universo do Jornalismo.

"Contar histórias, escrever e conviver com as pessoas sempre me fizeram bem. Meu primeiro emprego como repórter foi na TV local, quando eu tinha 21 anos, e nem formada eu era. A partir daí percebi que era isso mesmo que eu queria: ser repórter de televisão".

Priscila passou pelo grupo Globo, em afiliadas da emissora no interior e na capital. Em São Paulo, ficou conhecida por causa do programa Bem Estar, em que fazia reportagens sobre saúde e beleza. Há um ano e meio aceitou um novo desafio: trabalhar na Record TV do Rio.

"Deixei o estado de São Paulo, a Globo e a proximidade com os meus pais e me mudei para o Rio de Janeiro, que é um dos lugares onde eu sempre quis viver", reforça.

Entre os trabalhos de maior destaque ela cita reportagens para o Domingo Espetacular - apresentação de Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro -, entre elas a cobertura da tragédia na Muzema (construções irregulares na Zona Oeste) e entrevistas com artistas como Pepeu Gomes, Cassia Linhares e Pérola Farias. Recentemente, teve também a polêmica de um rapaz que mora nos EUA e acredita ser filho do ator Franscisco Cuoco.

Mas o auge, para a jornalista, foi conviver durante três meses com Xuxa no Dancing Brasil. "Tivemos uma linda troca profissional e pessoal. Xuxa é um ser humano incrível e cheio de luz. O público pôde acompanhar a nossa afinidade na telinha da Record no programa Hoje em Dia durante a quinta edição do Dancing", orgulha-se.