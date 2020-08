o reggae Desvendado

Você sabe quando e onde surgiu o reggae? Conhece detalhes da vida de Bob Marley? Tem ideia de quando o gênero musical ganhou popularidade no Brasil? Para quem aprecia as canções no estilo tranquilão - marca registrada do reggae - e quer saber mais sobre esse universo, uma novidade bacana: chega às plataformas de streaming (Spotify, Deezer, Apple e outras), nesta segunda-feira, o podcast 'Estudando o Dub', apresentado por Marcus MPC e produzido no estúdio Digitaldubs, na Barra da Tijuca. Com duração média de 20 minutos, o podcast pretende aprofundar vários temas do universo do reggae, indo desde as origens na Jamaica às inspirações vindas da África, passando pela diáspora e seus desdobramentos e as influências pelo mundo, sobretudo no Brasil. A cada edição, Marcus MPC contará com a participação dos principais especialistas do assunto no país. O episódio de estreia conta com a participação de BNegão, Bruno Natal, Calbuque, Marcelinho da Lua e Otávio Rodrigues. O título do podcast veio da música lançada pelo Digitaldubs em 2017, em parceria com dois gigantes da música mundial: o jamaicano Lee "Scratch" Perry e o baiano Tom Zé, cujo álbum "Estudando o Samba" serviu de inspiração para o nome da canção. A música se desdobrou em uma performance artística - num misto de baile e aula - levando o poderoso sistema de som do Digitaldubs pro espaço das galerias de arte tocando em vinil a história cronológica do ritmo jamaicano. "Lançamos esta performance no Festival Multiplicidade, que aconteceu no espaço Oi Futuro, no Rio. Nossa meta era, em 2020, fazer uma pequena tour por centros culturais, galerias de arte e museus. Mas ficamos impedidos por conta da pandemia do coronavírus", relata MPC, que tem mais de 20 anos de estrada, atua como produtor, DJ, e já viajou o Brasil todo e várias partes do mundo levando a sonoridade única de suas produções e dubplates, sempre fiel às raízes da cultura reggae. Ele afirma, entretanto, que a quarentena foi o momento ideal para colocar em prática outro desejo antigo: fazer um podcast. A missão é explanar um conteúdo inédito neste formato, em língua portuguesa, dissecando temas relacionados à música jamaicana, que apesar da grande popularidade no país, carece de publicações e canais que ajudem a entendê-la. Os dois primeiros episódios contam com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secec), por meio do Edital #CulturaPresente. O segundo estará disponível no dia 17 de agosto.

Referência na difusão do gênero

O Digitaldubs é a principal referência na cultura dub/reggae/sound system no Rio de Janeiro e se destaca por ser um dos precursores na difusão desse gênero no Brasil. Desde 2001, realiza bailes que pavimentaram a cena alternativa da cidade, abrindo portas, ocupando novos espaços, e até hoje inspirando novas gerações dos mais diversos estilos Brasil afora.

Um dos resultados foi a criação dos "Embaixadores do Dub Brasileiro", coletivo que viajou o mundo tocando em festas, clubes e festivais. Destaca-se, ainda, o profundo trabalho de produção musical que se caracteriza por uma mistura original do dub e dancehall jamaicanos com elementos brasileiros, e as parcerias de peso com artistas renomados como Gilberto Gil e Tom Zé.

Bob Marley e a origem de tudo

O gênero musical que se caracteriza pela acentuação no tempo fraco surgiu no fim da década de 1960, na Jamaica. No Brasil, é um ritmo predominante no estado do Maranhão, mas tem força também no eixo Sul-Sudeste, onde existem diversos artistas no gênero.

Embora por vezes seja usado num sentido mais amplo para se referir à maior parte dos tipos de música jamaicana, o termo reggae indica mais especificamente um tipo particular de música que se originou do desenvolvimento do ska e do rocksteady.

O jamaicano Bob Marley (Nine Mile, 6 de fevereiro de 1945 — Miami, 11 de maio de 1981) é o ícone deste estilo musical. O cantor, guitarrista e compositor foi o mais conhecido músico de reggae de todos os tempos, famoso por popularizar o gênero, e já vendeu mais de 75 milhões de discos.

No Brasil, o estilo musical tem como principais representantes O Rappa, Natiruts, Melim, Armandinho, Maneva, Onze:20 e Skank. Iza também é referência.