Separados, Maiara e Fernando conversam nas redes sociais

Rio - Maiara e Fernando Zor estão separados mas têm trocado mensagens nas redes sociais. A cantora fez uma postagem no Instagram em que aparece emocionada durante um show ao lado da irmã, Maraisa . "Queria conseguir explicar... Desculpa os palavrões!", escreveu Maiara ao postar um vídeo de sua reação ao ver o gramado da Arena Allianz Parque cheio de gente antes do show.

Foi então que Fernando resolveu interagir com a ex-namorada. "Chorei aqui! Saudade do palco", disse. "Estou com fé que tudo isso vai passar... e logo logo estaremos de volta aos palcos, fazendo o que a gente mais ama", respondeu Maiara.