Nua? Ex-BBB Marcela posta foto com calcinha fio-dental minúscula

Rio - A ex-BBB Marcela McGowan postou no Instagram, nesta segunda-feira, uma foto em que aparece usando uma calcinha tão pequenininha que mais parece que ela está sem lingerie. "É normal ter celulites", escreveu Marcela na legenda da imagem.

"Na #segundadaautoestima de hoje, eu queria falar sobre fotos que deixamos de postar ou que 'tratamos' em aplicativo por conta de coisas normais, como estrias e celulite. Eu fiz esses dias um ensaio de lingerie e pedi as fotos sem retoque. É um processo pessoal que estou vivendo e que também gostaria de incentivar vocês, sobre normalizar corpos reais, sobre ser honesta comigo e também na internet", disse Marcela, que é ginecologista e obstetra e costuma falar sobre assuntos femininos nas redes sociais.

"Meu corpo é próximo do padrão, mas assim como 80% das mulheres, tenho celulite, estrias, vasinhos, marcas, barriguinha, dobras e, apagar isso digitalmente só serve pra me distanciar da realidade do meu corpo e fazer outras mulheres acreditarem que esses 'defeitos' tão comuns, só existem nelas", escreveu.

"Essas três fotos tem uma grande diferença, a primeira é com o bumbum na luz, sem retoques, a segunda com ele na sombra, a terceira com retoques na pele e na barriga! Em tempos passados, eu jamais postaria a primeira, massss o desafio de hoje é amar cada detalhe, mesmo os que forem difíceis! Então me conta aí qual detalhe do seu corpo está difícil de amar? Se animar, posta a foto e marca a #segundadaautoestima que eu vou stalkear vocês", completou.