César Menotti e Fabiano ironizam shortinho que Gusttavo Lima usou em live

Rio - O shortinho que Gusttavo Lima usou durante sua última live, no domingo passado, deu o que falar nas redes sociais. Por isso, a dupla César Menotti e Fabiano entrou na brincadeira e resolveu fazer piada com o modelito do amigo.

Os sertanejos também vestiram um shortinho azul bem coladinho para divulgar sua live, que acontecerá no próximo domingo. A mulher de Gusttavo Lima, Andressa Suita, aprovou a brincadeira e deixou vários emojis de risada nos comentários.